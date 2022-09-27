Как "референдумы" повлияют на войну в Украине: военный назвал два сценария

Первый из сценариев выглядит маловероятным, но именно его реализация могла бы положить конец войне

Незаконные "референдумы", которые российские оккупанты вместе с коллаборантами проводят на временно оккупированных территориях Украины, могут завершиться двумя сценариями — первый из них идеален для Украины, но маловероятен, а вот в случае второй война может только затянуться и усложниться.

Как передает "Эспрессо", такой прогноз озвучил украинский морской пехотинец Александр Молодой в программе "Война и волонтеры".

Военный отметил, что так называемые "референдумы" российские власти, в идеальном варианте, могли бы подвести, заявив, что жители временно оккупированных территорий высказались против присоединения к РФ. В таком случае развязанная россиянами война пошла бы на убыль и наконец завершилась. Но в настоящее время такой ход событий выглядит маловероятным или даже нереальным, добавил морпех.

При этом он считает, что украинские власти сейчас должны действовать крайне решительно и на весь мир заявлять, что из-за так называемых "референдумов" может произойти беда.

"Так что сейчас это повод для нашей власти заявить не только в Украине, но и в Европе, что сейчас происходит беда. Это уже территория России и они могут запустить ядерные ракеты. Давайте разведем на 50 лет переговоры и так далее. Сейчас все зависит от политиков. К сожалению, в войне всегда все зависит от политиков в первую очередь, а потом от военных. В идеале власти сейчас бы не должны ничего делать. Не вмешиваться и дать возможность армии отвоевать наши территории. Все, что от них зависит — дальше просить оружие у наших союзников и благодарить за каждый патрон и снаряд, который нам приходит из-за границы. Это единственное, что от них нужно", — отметил военный.

При этом он убежден, что среди россиян не найдется ни одного человека, который бы задумался о последствиях применения ядерного оружия, хотя такой сценарий, учитывая угрозы российской власти, в последнее время не исключается.

"Они могут ударить тактическим ядерным вооружением, у них его много. Нам будет трудно его сбить и проследить их запуск. Это обычные ракеты, несущие тактическую ядерную боеголовку малой мощности", — резюмировал морпех.

Ранее "Телеграф" публиковал пять прогнозов на следующие полгода войны от The Guardian.