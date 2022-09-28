Понадобится много: в ВСУ рассказали, сколько ЗРК NASAMS получит Украина
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Установки прибудут в Украину в "ближайшем будущем"
Украина на первом этапе получит от США две батареи зенитно-ракетных систем NASAMS, которые позволят существенно усилить возможности отечественной ПВО.
Как сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга 27 сентября, соответствующие установки будут поставлены в Украину "в ближайшем будущем".
Он объяснил, что две батареи это 16 пусковых установок, а дальше Киев запросит больше подобного вооружения, чтобы обеспечить защиту неба от российских ракет.
"Нам будут переданы сначала две батареи. Батарея может иметь до восьми пусковых установок, а также командный пункт, радар, который будет видеть цели. Батарея NASAMS – это фактически наш дивизион, это до восьми пусковых установок", — сказал он.
По его словам, в дальнейшем все будет зависеть от возможностей производства, которые определят, будет ли необходимо делать дополнительные дипломатические шаги для поиска этих комплексов у других стран.
Игнат добавил, что для полного "закрытия неба" таких установок Украине понадобится много.
Как сообщалось ранее, в воскресенье, 25 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна благодаря решению Конгресса США получила установки NASAMS. Впрочем, позже оказалось, что речь идет об одобрении передачи, а не об их физической поставке.