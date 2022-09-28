Результаты "референдумов" и успехи ВСУ: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Оккупанты быстро теряют позиции на захваченных территориях Украины, однако пытаются сохранить иллюзию "власти" проведением "референдумов".

"Телеграф" собрал важные события к утру среды, 28 сентября, которые вы могли пропустить.

"Референдумы"

Оккупанты уже закончили фальсификацию результатов голосования и предсказуемо заявили, что большинство украинцев хотят "присоединения" к рф:

Херсонская область — 87,05%;

Запорожская область – 93,11%;

Луганская область — 98,42%;

Донецкая область — 99,23%.

дмитрий медведев уже прокомментировал это словами: "Добро пожаловать домой, в Россию!".

Успехи ВСУ

Украинские силы укрепляют позиции у Лимана Донецкой области и продолжают приближаться к этому городу, освобождая новые населенные пункты, — к такому выводу пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW).

Карта боевых действий в Украине на 28.09.2022

Мобилизированные россияне уже умирают в Украине

Советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что первые мобилизованные россияне уже на территории Украины, однако судьба их печальна.

"Они уже пополнили обороняющиеся подразделения под Сватово, Лиманом и Купянском. Часть их погибла, часть уже в плену. Все очень быстро. Судьба их печальна, потому что им не дают готовиться вообще", — говорит Арестович.

Помощь Западу

США готовят новый пакет военной помощи Украине на сумму 1,1 миллиарда долларов, он будет объявлен в ближайшее время, — пишет Reuters со ссылкой на официальных лиц США.

Литва передает Украине зимнее обмундирование для ВСУ на сумму около двух миллионов евро — его хватит для экипировки для около 25 тысяч украинских военных.

Ситуация в Черном море

Корабельная группировка врага в Черном море уменьшена вдвое. На маневрировании оставлено 6 единиц, из которых 3 – надводные ракетоносители, на борту которых 24 ракеты типа "Калибр", сообщает ОК "Юг".

Оперативно следить за событиями с фронта также можете с помощью онлайн-трансляции по ссылке — Война – день 217: ВСУ продвигаются в Харьковской области и постепенно окружают группировки войск россии.