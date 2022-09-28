Война закончится через 3 месяца после значимого события: у Зеленского сказали, какого

Для прекращения войны точно понадобится больше оружия

Начавшееся 216 дней назад полномасштабное российское вторжение в Украину может завершиться примерно через 3-3,5 месяца, если при этом выполнить всего два условия, одно из которых больше зависит от западных стран.

Такое мнение в среду, 28 сентября, в эфире телемарафона озвучил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, составляющие полной победы Украины в войне против российских захватчиков – это оружие и прорыв на Донбассе.

"Теперь я скажу, когда может закончиться война. Первая составляющая – это количество техники военной, количество снарядов конкретно. Вторая составляющая – падение любого из двух городов: Луганска или Донецка. Это окончательно деморализует все, что есть у российской федерации. То, что и так держится на соплях. Это все уже рухнет окончательно. И после падения Луганска или Донецка, я могу Вам сказать, пройдет 3 — 3,5 месяца и война закончится. На полностью освобожденных территориях Украины в пределах международно признанных границ 1991 года", – заявил Михаил Подоляк.

Напомним, что в Центральном управлении разведки США полагают, что путинская война уже пошла не по плану и подтверждением этому стала так называемая "частичная" мобилизация.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош считает, что украинцы очень близки к победе в войне за собственную независимость.