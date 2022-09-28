Украинские военные скоро будут в Крыму: генерал США назвал сроки

Российских оккупантов отбросят к позициям 23 февраля до конца этого года

Масштабное контрнаступление Сил обороны Украины в Херсонской области, в ходе которого украинские военные освободили несколько населенных пунктов, дает надежды еще и на освобождение украинского Крыма, оккупированного россиянами в 2014 году. Между тем бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес предположил, что ВСУ зайдут на полуостров до середины 2023 года.

Такое мнение он озвучил в интервью изданию LRT, отметив, что командование российской армии в отчаянии и на это есть несколько причин.

"Надеюсь, что до конца этого года украинские войска оттеснят российские войска на позиции 23 февраля, а к середине следующего года украинцы будут в Крыму", — заявил Бен Ходжес.

При этом он добавил, что российский президент Путин сейчас находится в отчаянии, а подтверждением этому является объявленная им мобилизация в РФ. По мнению американского генерала, она не даст Кремлю ожидаемых результатов в ближайшей перспективе, ведь нужно еще подготовить мобилизованных граждан к войне. Сомневается Бен Ходжес и в том, что стране-агрессору удастся мобилизовать 300 тысяч мужчин.

Напомним, что россиян возмутило введение в стране так называемой "частичной" мобилизации, поэтому во многих городах люди вышли на протесты. Митинги прошли в восточных городах страны, вроде Иркутска, Улан-Удэ, Новосибирска, Томска, Читы и Хабаровска, они сопровождались массовыми задержаниями активистов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине уже появились пленные российские военные, которые на днях мобилизовали в Ростове. Политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов после этого заявил, что РФ не беспокоится о подготовке и обеспечении новых бойцов в надежде выиграть путем увеличения общего количества армии.