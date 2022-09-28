"Нам все известно": Данилов предостерег лукашенко от нападения со стороны Беларуси

В Киеве считают, что александр лукашенко не пойдет на прямой военный конфликт с Украиной, но готовятся к этому

В случае нового вторжения рф в Украину со стороны Беларуси Минск получит жесткий ответ Киева.

Об этом в интервью currenttime.tv заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Он отметил, что президент рф владимир путин до сих пор давит на непризнанного диктатора александра лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию против Украины.

"Мы понимаем, что путин ежедневно давит на лукашенко, чтобы тот начал вооруженную агрессию со стороны Беларуси. Нам все известно. Даже недавняя встреча в Сочи была на эту тему.

Не думаю, что лукашенко примет такое решение. Но если со стороны Беларуси будут идти войска, как это было 24 февраля, они получат такой ответ, на который не рассчитывали", — заявил Данилов.

Напомним, накануне появилась информация, что Белорусь может готовиться принимать военные эшелоны из рф. В данный момент продолжается активная подготовка железной дороги. Кроме того, недавно лукашенко заявил, что в Украине якобы "формируются силовые подразделения" для свержения его режима.

Ранее сообщалось, что минские власти заключили соглашение с оккупированным Севастополем.