Уничтожение российских танков дистанционно: какие мины могла получить Украина от партнеров

Официально Украину это оружие не получала

Пользователи сети увидели фотографии в открытом доступе, которые могут указывать на то, что Вооруженные силы Украины получили противотанковые мины АТ2 (DM1399) немецкого происхождения, которые сейчас активно используются в Херсонском направлении. Интерес этих мин заключается в том, что они могут выставляться дистанционно с помощью реактивных снарядов.

АТ2 имеют диаметр 103 мм и вес 2,22 кг и имеют механизм самоликвидации, срабатывающий через 4 дня после установки мины. Тем не менее, они фактически запрещены. В конце 20 века их использовали Германия, Великобритания и Норвегия, но затем отказались от такого типа кассетного оружия.

Вероятно мина АТ2

К тому же это выглядит так, будто Украина получила такие мины неофициально от Германии или Великобритании в рамках доставки реактивных снарядов, которые и были снаряжены АТ2. Однако в сети также заметили, что на фотографии мина не имеет характерного ей парашюта, который должен быть после постановления из реактивного снаряда в Mars II. Это означает, что она могла бы быть доставлена из MiWS Skorpion. И хотя таких машин Украине тоже не передавала ни одна из стран Запада, но и о передаче мин АТ2 никогда не было речи.

Надо отметить, что для украинских войск эта противотанковая мина чрезвычайно полезна. В частности, и благодаря ей, ВСУ имеют такие успехи сейчас в Херсонской области, уничтожая вражескую технику одну за другой.

Как сообщал "Телеграф" ранее, ВСУ уничтожили российскую автоматизированную станцию помех "Житель" — чем она ценна для россиян.