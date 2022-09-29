"Сознательно сказал себе: не рисовать войну": артиллерист Валерий Пузик на передовой создает картины на ящиках от патронов

35-летний одессит признался, что не собирался быть военным, и рассказал о фронтовых буднях

35-летний Валерий Пузик – украинский писатель, художник, режиссер, сценарист – объединяет защиту отечества в составе артиллерийского подразделения с творчеством. В скором времени выйдет его книга под названием "С любовью — папа!", которая "пишется в прямом эфире", а его подписчики в соцсетях имеют возможность регулярно любоваться картинами на необычных полотнах – крышках ящиков от боеприпасов. "Телеграф" побеседовал с талантливым одесситом о войне и творчестве.

"Нет времени много думать, нужна мобильность и скорость"

До начала войны на востоке Украины одессит Валерий Пузик был погружен в искусство – рисование и написание книг развивал параллельно, презентовал новеллы и рассказы, участвовал в выставках и съемках документальных фильмов. Но остаться в стороне от событий не смог и в 2015 году вступил в ряды Добровольческого украинского корпуса "Правого сектора". Валерий ненадолго задержался в информационном секторе и сознательно избрал артиллерию.

Увиденное и пережитое на фронте нашло отражение в творчестве одессита. Например, в рассказе "Монолит" он показал проблемы вернувшихся с передовой бойцов. Кроме того, реальные события, происходившие на Донбассе, стали основой сценария мини-сериала "Блиндаж". Вместе с режиссером Владимиром Тихим Валерий создал комедийную киноповесть об АТО "Наши котики". Планов на год 2022 было много, но в них снова вмешалась россия.

В мирное время Валерий писал прозу и поэзию, снимал кино и воспитывал сына

– Скажу честно, я не думал, что мне придется снова брать в руки оружие, – признался "Телеграфу" Валерий Пузик. — Конечно, то, что война должна была перейти в новую фазу, было очевидным, но я не мог представить себя в этой системе координат. Возможно, это было обусловлено непониманием масштабов будущего этапа. Я не собирался быть военным, и после победы, если доживу, тоже не собираюсь. Меня больше интересует искусство. Кино в первую очередь, литература и уже потом живопись. Поэтому выбор будет очевидный.

На картоне от ящика для мин расцвели сны о море

Валерий признается, что, как и большинство соотечественников, сначала был растерян. На его глазах пустели одесские улицы, люди выгребали продукты в магазинах и наличные деньги в банкоматах. Он успел поволонтёрить, принять участие в патрулировании улиц, а затем пошел воевать.

- В первые дни – хаос в голове и вокруг, поиск ответов на вопросы: "Что делать с семьей? Куда вывозить жену и сына?" – вспоминает Валерий. – Когда все стало на свои места, отправился в военкомат. Сейчас нахожусь в артиллерийском подразделении. Это все, что могу сказать.

Не раскрывая того, на каком направлении Валерий работает, он делится своими наблюдениями относительно фронтовых будней. В частности, на вопрос, стали ли бойцы более мотивированными и изменился ли характер боевых столкновений, Валерий отмечает, что в начале, в 2015 году, война была позиционной. Сейчас же преимущество у того, кто может оперативно подстраиваться под ситуацию.

– Нет времени много думать. Нужна мобильность и скорость. И чем больше слаженность, чем глубже копаешь, а копать приходится много, тем дольше ты и твое подразделение будет держаться на плаву. Очень многое зависит от действий командиров, от четкости поставленных задач. А страх в основном возникает из неизвестности. Это очень странная субстанция, и ее нужно контролировать. Как только страх начинает управлять тобой, возникает хаос. Он приводит к потерям.

Что касается состава войска, то это те же типажи. В каждом подразделении есть дед, молодой, рвущийся в бой, аватар в режиме поиска, всезнайки и понторезы. Очень важно найти среди этого всего баланс. Как только он находится – все становится на свои места.

Также Валерий добавляет, что не участвует в дебатах собратьев о мобилизации в стране-агрессоре и возможном ядерном ударе со стороны противника. А еще отмечает, что то, как подается война экспертами и официальными лицами, и то, какая она на самом деле, это разные вещи, потому что "есть взгляд со стороны, а есть полное погружение в быт, милитаристику". Что же касается "ярких" моментов войны, которые врезались в память, говорит, что это была работа ПВО.

- Больше всего запомнились моменты, когда над нами сбивали ракеты. Такое было несколько раз. Днем еще не так, а вот ночью это очень красивые голливудские кадры. Жаль, что это не кино о войне, а реальность.

Когда в небе сбивают ракету, это выглядит, как кадры из голливудского кино, говорит Валерий Пузик

"З любов'ю — тато!" — книга, которая писалась и пишется в прямом эфире

В перерывах между выполнением боевых задач Валерий уделяет время творчеству, хотя и вдохновение появилось не сразу. Но потом "из-под пера", как и в мирное время, начали выходить короткие новеллы или стихи. Иногда боец что-то публикует на своей "литературной" странице в фейсбуке и уверяет, что это минимум.

– Не могу сказать, каких текстов пишу больше. Дело в том, что прозу дополняет поэзия, а поэзию проза. Я хотел разбить это все на два условных цикла, но не выходит. То, что можно сказать в стихах, в прозе может просто не звучать. Например, книга-билингва "Carmina Burana", вышедшая в Польше, — это попытка упорядочить стихи, написанные в этом году. Так же, как "Тетрадь войны" — упорядочение прозаических текстов и заметок. Но тексты в большинстве случаев перелинковываются, и это единое полотно.

Валерий также присоединился к проекту "Антология24", сборник переведен на английский язык и ориентирован на европейских режиссеров и театры. В стадии реализации еще несколько творческих замыслов.

- С издательством "Лаборатория" готовим к печати книгу "З любов'ю — тато!", — перечисляет Валерий. – Это книга для сына. С одной стороны, она тяготеет к фронтовым заметкам, а с другой — это письма в будущее, письма Оресту, жене Ирине. Это лоскутное одеяло соткано из воспоминаний, мечтаний, советов, флешбеков. Это попытка зафиксировать и, возможно, систематизировать окружающий хаос войны. Это книга, которую я хотел бы, чтобы прочитал сын, если я погибну. Послание в бутылке. Трудно выделить что-то одно. "З любов'ю — тато!"— книга, которая писалась и пишется в прямом эфире. Война такова, что каждый текст может стать последним.

Книгу "З любов'ю — тато!", которая вскоре выйдет в свет, автор называет посланием в бутылке

Еще есть две повести для детей, которые должны выйти в издательстве АССА. Это вторая книга из цикла "Делфи и волшебники". Она называется "Макги и Черный дракон". По сюжету первой книги цикла на танкер напали драконы. Они дышат огнем и туманом забвения и готовы вот-вот уничтожить все на своем пути. Противостоять им может восьмилетний Орест. Он только что узнал, что избран волшебником. Теперь мальчика ждет множество испытаний.

Во второй книге еще больше магии и, собственно, исторических событий, обыгранных и немного деформированных под общую идею цикла. Если в первой книге много говорят о Юрии Яновском и его романе "Мастер Корабля", то вторая начинает раскрывать исторический фон Бессарабского края, а сюжетом движут герои, которых нет в первой книге. Еще одна — киноповесть "Зима, Кабан, Груднева 19" — простая новогодняя история о магии и Святом Николае. Дописал ее в мае-июне этого года.

"Без поддержки побратимов не было бы большинства картин"

Собираясь на фронт, Валерий совсем не думал брать с собой что-нибудь для рисования, потому что целых пять лет этим не занимался. Но война внесла свои коррективы, он снова начал создавать картины на крышках или вкладках от ящиков для патронов разного калибра, гранат, оружия и фанеры.

- Я проходил мимо этих ящиков каждый день, — говорит Валерий. — У меня есть опыт рисования на такой основе (в Добровольческом украинском корпусе в 2015 году), и меня просто начало тянуть к ним. В конце концов случайно наткнулся на магазин для художников и купил кисти и краски. Рисую, наверное, чтобы не думать. У тебя есть краска, какой-нибудь фрагмент времени и поверхность. Все! А-а-а… и музыка для настроения.

Валерий пять лет не писал картины: "Рисую, пожалуй, чтобы не думать"

Результат – на фото, которыми делится художник в социальных сетях. Здесь и единичные картины, и серии. Степные и морские пейзажи, мир пернатых и символов, выполнены в узнаваемой технике.

Триптих "Сны о доме"

– Что-то рисую с натуры, что-то по памяти, – приоткрывает секреты творческого процесса Валерий. — Иногда небо красное, потому что нет другой краски. Материал сам диктует текстуры, мотивы и манеру исполнения. Наличие той или иной краски влияет на палитру.

Если сравнивать живопись в 2015-м и 2022-м, то сознательно сказал себе: не рисовать войну. Предыдущие работы были тусклые, странноватые, деформированные. Мне они не нравились. Поэтому, когда начал рисовать после паузы, выбрал простые мотивы: птицы, растения, рассветы и т. д. Сейчас работаю над раскрывающимся на четыре части ящиком, само изображение больше похоже на икону, там прослеживаются мотивы. Но когда работа будет завершена, не знаю. Будет называться "Николаевские фрески".

Увлечения Валерия не удивляют побратимов, они и с "холстами" готовы помогать: приносят пустые ящики, очищают их от грязи и даже могут подсказать сюжет для предстоящей работы.

Такие ящики впоследствии превращаются в произведения искусства

- С "Психологом" полушутя выбирали палитру и композицию для картины "Сны о доме". А "Бурый" нес полтора километра ящик от 5,45, чтобы было полотно, — приводит примеры поддержки Валерий. – Это довольно забавно. Без дружеской поддержки не было бы большинства картин. Кстати, некоторые из них я дарю именно побратимам, а еще раздаю волонтерам, некоторые продаю. В июне, кажется, проводили аукцион, чтобы закрыть потребности волонтеров, которые нам помогали. Картины разлетелись по свету так быстро, что долгое время у меня ничего не задерживалось. Планировали еще один аукцион, но пока даты нет. В общем, когда есть возможность, везу картины домой.

Ящик с красками Валерий не считает тяжелой ношей

Валерий получил предложение сделать выставку своих художественных работ в Нью-Йорке. Отмечает, что прежде всего встанет вопрос с транспортировкой необычных полотен и выбраны для показа за океаном будут те, с которыми "меньше мороки при пересечении границы".

"Думаю, из отснятого материала выйдет когда-нибудь кино"

Из-за войны Валерий был вынужден отложить свои творческие планы в кинематографе, но развиваться в этом плане не прекращает. Уже в этом году прошел сценарный курс.

- Мы должны были подаваться на питчинг Госкино (творческий конкурс, предусматривающий государственную поддержку победителей. – Авт.) с двумя фильмами для детской аудитории, сценарии к которым уже написаны, – говорит Валерий. — Также было несколько проектов, которые должны были запуститься весной 2022 года. Конечно, после 24 февраля все "заморожено". Но сейчас я сам снимаю то, что происходит на фронте. Редко. Но систематически. У меня есть договоренность с режиссером Владимиром Тихим с кинообъединением Babylon13. Думаю, из отснятого материала выйдет когда-нибудь кино.

Опыт создания такого фильма-реалити у Валерия уже есть – это работа под названием "Перемирие". Короткометражка снята на камеру gopro одним из побратимов одессита в разрушенных россиянами Песках Донецкой области. В общем, именно документальное кино, по мнению Валерия, снимать "на часі".

Даже селфи выходят у Валерия Пузика символическими и глубокими

- Если говорить в целом о творчестве украинцев на тему войны, то было много конъюнктуры. Это точно. Немного пафоса. Я больше по ветеранской литературе ориентируюсь. Там есть все. Это идеальные тексты для последующих экранизаций. К тому же многие пишут "здесь и сейчас". Этих людей в будущем как минимум нужно привлекать к работе. Что касается документалистики, то у нас куча талантливых людей, знающих свое ремесло. Их просто нужно поддержать. С кино у нас проблем после победы не будет. С литературой тоже. Должно быть все: и комедии, и трагедии, и драмы.

Первое, что сделает Валерий после победы, сварит кофе с женой и поиграет с сыном у моря

Но прежде чем вернуться к воплощению в жизнь всех кинематографических, писательских и других замыслов, Валерий Пузик после победы Украины планирует провести время с семьей в Одессе: "Сварим с женой кофе, поиграю с сыном у моря. А потом построим с ним огромную крепость из песка и съедим пиццу прямо там, за ее стенами".