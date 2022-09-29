Генштаб ВСУ назвал две главные угрозы для Украины после "референдумов"

Без эскалации ситуации на фронтах, к сожалению, не обойдется

Результаты так называемых "референдумов", которые российские оккупанты вместе с коллаборантами проводили на временно оккупированных территориях Украины, представляют угрозу Украине. Последствиями аннексии россиянами украинских территорий может стать обострение ситуации на фронте, в частности активизация наступления россиян на восточном и южном направлениях.

Об этом в четверг, 29 сентября, на брифинге заявил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"После проведения псевдореферендумов и наращивания противником своих сил не исключается эскалация ситуации. Это будет характеризоваться нанесением ударов противника по критической инфраструктуре с одновременной попыткой активизации боевых действий с целью захвата всей территории Донецкой, Запорожской и Херсонской областей Украины", — отметил Громов.

При этом представитель Генштаба добавил, что какие-либо заявления со стороны россиян ничего не изменят для Украины.

Напомним, что по мнению полковника запаса ВСУ Олега Жданова, российский президент владимир путин результатами псевдореферендумов планирует убедить россиян продолжать войну против Украины. Российские СМИ уже даже распространяли дату аннексии территорий Украины, опираясь на подтасованные результаты незаконного плебисцита.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Европейском Союзе, в ответ на проведение россиянами так называемых "референдумов", презентовали восьмой санкционный пакет. А США тем временем запланировало выделение нового пакета военной помощи для Украины объемом 1,1 миллиарда, в который войдут реактивные системы залпового огня HIMARS.