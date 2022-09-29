Родич борца за независимость Ичкерии: что известно о "непростом" кадыровце, которого обменяли на украинцев

Взамен за украиснких пленных отдали минимум одного чеченца, чей дядя воевал против россии

В четверг, 29 сентября, стало известно об очередном обмене военнопленными – в Украину вернулись четверо бойцов ВСУ и двое гражданских. Вероятно, их обменяли на чеченца Киргиза Мусаханова (или Мусахинова) об освобождении которого заявил глава Чечни рамзан кадыров. По его словам сам Киргиз попал на войну против Украины как доброволец через Москву, и в бою попал в плен.

Как оказалось, освобождению предшествовала целая информационная операция с участием премьер-министра свободной Чеченской республики Ичкерия Ахмеда Закаева. Так, 16 сентября в Ютубе появилось интервью с самим Киргизом Мусахановым с участием самого Закаева и сторонников независимой Ичкерии, сражающихся на стороне Украины.

Хотя сам Мусаханов говорил, что сдался сам, Ахмед Закаев сказал, что им известно – он дрался до конца и попал в плен без сознания, что его семья очень уважаемая в Ичкерии. Дядя Киргиза – Асламбек, был одним из полевых командиров во время борьбы чеченского народа с рф, примером для сегодняшних бойцов за свободу Ичкерии и земляком самого Закаева. И что Киргиз поступает очень плохо, пребывая на службе завоевателей своего родного народа, но ему помогут вернуться домой.

В свою очередь в Чечне привычно обвинили ВСУ в отказе менять самого Киргиза на украинских военнослужащих и самого Закаева за его попытку пиариться на пленном Кигизе Мусаханове.

Как бы то ни было, 29 сентября состоялся обмен в ходе которого 6 украинцев вернулись из плена, а Мусазханов тут же стал героем очередного "героического" ролика рамзана кадырова.

Сам же глава Чечни рамзан кадыров все чаще в последнее время критикует власти рф, в частности, раскритиковал обмен героев "Азовстали", считая, что от него больше выиграла Украина.