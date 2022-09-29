У россиян проблемы: эксперт указал на интересный момент с новым наступлением

Приближение зимы заставляет захватчиков атаковать позиции украинских защитников, но ресурсов для этого нет

Российской армии катастрофически не хватает ресурсов для продолжения широкомасштабного наступления.

Об этом в интервью Obozrevatel заявил военный эксперт Владислав Селезнев. Он считает, что россияне пытаются сохранить за собой территории, который были захвачены ранее. Для этого президент рф владимир путин объявил о "частичной мобилизации", а россия провела так называемые "референдумы" на оккупированных территориях Украины.

"Я не думаю, что сейчас они (оккупанты) имеют ресурсы, возможности и даже желание идти в наступление. Ресурсов катастрофически не хватает. Мы видим, что снизилась интенсивность ракетных обстрелов по территории нашей страны. Это связано с тем, что уменьшились резервы тех самых ракет. Они начали активно использовать беспилотники-камикадзе, полученные в рамках военно-технического сотрудничества с Ираном", — заявил Владислав.

Селезнев добавил, что рф пытается перевести свою экономику на военные рельсы, однако возобновить производство высокоточных ракет класса Х-101, "Искандер", "Калибр", "Оникс" и "Кинжал" захватчики не смогут из-за отсутствия комплектующих. Однако оккупанты могут кратно увеличить производство снарядов калибра 122 и 152 и ракет к системам залпового огня "Град", "Смерч" и "Ураган".

Ранее сообщалось, что 29 сентября россия нанесла ракетный удар по Николаеву. Напомним, в Генштабе считают, что российские "референдумы" обострят ситуацию на фронте.