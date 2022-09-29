Главный джедай "Звездных войн" поможет в сборе денег на украинскую "Армию дронов"

Марк Хэмилл согласился стать амбассадором United24

В четверг, 29 сентября, на 218-й день полномасштабного вторжения рф стало известно, что актер и сценарист Марк Хэмилл стал послом фандрейзинговой платформы United24.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook. Стороны провели онлайн-беседу накануне.

"Американский актер, исполнитель роли Люка Скайуокера в "Звездных войнах" Марк Гэмилл стал послом фандрейзинговой платформы United24. Он первый посол, который будет помогать собирать средства в поддержку наших защитников, на "Армию дронов". Это сложная, но очень важная миссия. Марк, уверены, вы с ней непременно справитесь. Спасибо за поддержку украинского народа в нашей борьбе за свою свободу", — написал Зеленский.

Справка: Люк Скайуокер — один из главных персонажей вселенной "Звёздные войны". Первый фильм о приключениях в космосе был выпущен в 1977 году.

Добавим, ранее послами United24 стали футболист Андрей Шевченко, теннисистка Элина Свитолина, актер Лив Шрайбер, группа Imagine Dragons, дизайнер Демна Гвасалия, вокалистка Барбра Стрейзанд.

Напомним, Зеленский обратился к мобилизированным россиянам. Накануне президент Украины провел серию важных переговоров с лидерами Турции и Германии. Кроме того, глава государства пообщался с премьер-министрами Великобритании и Канады.