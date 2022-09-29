"Боритесь, чтобы не погибнуть!" Зеленский обратился к народам Кавказа (видео)

Президент считает, что россия проводит "спецоперацию" по уничтожению коренных народов рф

В четверг, 29 сентября, на 218 день полномасштабного вторжения рф президент Владимир Зеленский обратился к коренным народам россии, в частности к народам Кавказа.

Соответствующее обращение глава государства сделал на фоне протестов в Дагестане, передает официальный сайт Офиса президента. Зеленский подчеркнул, что народам Кавказа нет смысла погибать в Украине. Кроме того, Верховный главнокомандующий призвал россиян бороться против мобилизации любыми способами.

"Народы Кавказа! Все народы на территории России! У вас нет ни одной причины, чтобы быть среди этих многих, кто всё еще служит тому одному, кто хочет этой войны. Вы не должны погибать в Украине. Ваши сыновья не должны погибать в Украине. Нет у вас такой обязанности и такого долга. Ни перед вашими отцами, ни перед вашими детьми, ни перед вашим будущим, ни перед будущим вашей земли. И вы это знаете.

И теперь – мобилизация. Боритесь, чтобы не погибнуть! Защищайте свою свободу сейчас на улицах и площадях, чтобы не пришлось потом воевать в горах и лесах просто за свое право жить, когда российская власть начнет и следующие волны мобилизации", — заявил Зеленский.

Напомним, 21 сентября президент рф владимир путин объявил о частичной мобилизации. министр обороны рф сергей шойгу заявил, что будут призваны 300 тысяч человек. Позже в СМИ появилась информация, что в россии хотят мобилизировать больше миллиона человек. По всей стране вспыхнули малочисленные акции протеста, но только в Дагестане митинги вышли на новый уровень. К слову, из-за мобилизации россияне массово бегут за границу.