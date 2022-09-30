Бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в комментарии "Телеграфу" заявил, что бунтов в рф ждать не стоит

Идет вторая неделя после объявления путиным как бы частичной мобилизации в рф. Президент Украины Владимир Зеленский открыто призывает народы Кавказа, Сибири, другие коренные народы россии, бороться против войны. Войны, новую стадию которой Кремль готовит путем аннексии территорий четырех областей Украины.

Но, с моей точки зрения, пик протестов и того шокового состояния, которое россия испытала в первые три дня после оглашения мобилизации, уже миновал. И если в это критическое время не произошло никаких архисобытий, кроме разве что протестов в Дагестане, то можно утверждать, что реальных предпосылок для широкого протеста на сегодняшний день нет. Граждане рф, как бараны, идут покорно на заклание. Ну, туда им и дорога.

Единственное, что способно пробудить эту биомассу, – большие потери. Это может стать толчком к новой протестной волне. В то же время нельзя назвать значительными потери, которые россия несет сегодня в войне против Украины. Даже если она действительно потеряла около 60 тысяч человек, как значится в сводках Генштаба ВСУ, это для примерно двухмиллионной армии – капля в море.

Но гибель насильно мобилизированных – это совсем другой резонанс. Правда, по времени этот процесс явно будет растянут. А для того, чтобы российская биомасса взбунтовалась, нужен шок. А шока можно достичь очередной успешной операцией ВСУ. Свидетелями чего, надеюсь, мы станем в ближайшее время в том же Лимане.

Не вижу особых препятствий и для ударов по территории россии. Как и по территории Беларуси. Если путин принудит лукашенко к более активным действиям против Украины (хотя, как по мне, Беларусь с 24 февраля заслужила ракетные удары ВСУ по своим военным объектам), достаточно велика вероятность, что мы наконец ударим по явному российскому союзнику. Мы и так неимоверно затянули с этим ответом. Всё дело, как мне кажется, лишь в политической воле.