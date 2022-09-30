"Ему пора пить таблетки": у Зеленского прокомментировали выступление Путина

В Офисе президента заявления российского диктатора никого не удивили

В пятницу, 30 сентября, российский президент Владимир Путин заявил об аннексии четырех областей Украины – Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской. Выступление диктатора никак не задело украинские власти, которые заявили о дальнейшей работе над освобождением украинских территорий.

Об этом в собственном Telegram-канале написал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы работаем дальше и освобождаем украинские территории. И не обращаем внимание на тех, кому пора пить таблетки. Армия работает, Украина — едина. Только вперед" — заявил он.

Между тем спикер президента Украины Сергей Никифоров отметил, что глава государства даже не смотрел речи Путина, а работал с Советом национальной безопасности и обороны Украины.

"В Офисе Президента не смотрели речи Путина. Сейчас там идет заседание СНБО, реакция президента Зеленского будет в видеообращении", — отметил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что кровавый диктатор во время своего выступления ошарашил публику рядом манипуляционных заявлений. В речи Путина было все — от "Призываем Киев прекратить войну" до "США оккупировали Германию, Корею и Японию".