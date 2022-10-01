Разрушают даже собачьи будки: боец ВСУ рассказал, как воюет армия россии

Для оккупантов нет ничего святого, они уничтожают все на своем пути

Украинские военнослужащие, несмотря на все тяготы войны, продолжают свое контрнаступление на востоке Украины. Как свидетельствуют свежие карты боев, со дня на день станет известно об освобождении Лимана, где россиян, вероятно, взяли в оцепление. При этом оккупанты стараются как можно быстрее сбежать с тех населенных пунктов, где у них остается возможность к отступлению. Как рассказывает украинский военнослужащий Виктор Ожогин (позывной "Оркодав"), после себя россияне оставляют лишь смерти и разрушения.

Больше подробностям "Телеграфу" удалось узнать во время разговора с бойцом, ранее получившим на фронте ранение. Ожогин подчеркивает: главная тактика противника заключается всего в двух словах — уничтожить все.

В качестве примера военный приводит населенные пункты вблизи Изюма. Там не осталось ни одного села, где уцелела бы хоть какая-то постройка. Захватчики разрушили все, даже собачьи будки.

"Так что там защищать? Лучше отойти и влупить по ним где-нибудь в другом месте, — говорит "Оркодав". — Тактика ВСУ правильная. Не солдаты определяют тактику, это делает Залужный с Генштабом, а мы должны реализовать ее".

Хорошим военным ходом, который застал россиян врасплох, Виктор Ожогин называет временное отступление украинской армии из Северодонецка, Лисичанска и Рубежного. Вскоре после этого, как известно, началось активное контрнаступление наших защитников на Харьковщине.

"Перехитрили! Все думали, будем брать Херсон, а мы забрали Харьковщину. А сейчас Донецкую область освобождаем. Ну гениально! — делится эмоциями военнослужащий. — А Херсон возьмем завтра. А потом Крым. И за Мариуполь должны обязательно поквитаться!"

По мнению бойца ВСУ, диктатор путин, даже понимая близость проигрыша в войне, все равно не признает этого факта. Впрочем, Украине должно быть все равно на его мнение — наше дело за победой.

Подробное интервью с военнослужащим можно прочесть на нашем сайте: "Возьмем Херсон и за Мариуполь поквитаемся", — "Оркодав" Виктор Ожогин, несмотря на тяжелое ранение под Лиманом, снова рвется в бой".

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько времени украинским войскам может понадобиться, чтобы полностью деоккупировать всю захваченную территорию. Свое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.