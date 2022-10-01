В ход пошло старье – россияне в Крым завозят технику полувековой давности

Защищать Крым планируется техникой, снятой с консервации и произведенной десятки лет назад

На Телеграмм-канале украинского журналиста Андрея Цаплиенко появилось снятое случайными свидетелями видео проезда через Крымский мост железнодорожного состава с военной техникой в Крым.

"Везут подмогу пацанам и она бесконечная, сколько их тут а? Красавцы", — восторгается автор видео.

Правда, вскоре радости в его голосе становится меньше, и он признается, что "видно, что не новое, с расконсервации".

В Крым везут старье

На видео можно увидеть несколько десятков единиц различной военной техники – от грузовиков до танков, и некоторые из них удалось опознать. Так, как пишет журналист Андрей Цаплиенко, среди представленной техники видны БТР-ЗД "Скрежет" и БМП-1.

Техника 50-летней давности

БМП-1, или боевая машина пехоты, стала родоначальником целого класса данной бронетехники, предназначенной для перевозки личного состава пехоты в гусеничных машинах. Причем создана она была еще в 1966 году, а выпускалась по 1983 год. То есть физически БМП-1 которые везут на Крым может быть до 40 лет, а морально они устарели на все полвека.

БМП-1 – это небольшая 13-тонная техника на гусеницах, способная вместить экипаж из 3 человек и 8 бойцов десанта. Вооружена она 73-мм пушкой и 1 пулеметом, а бронирование должно спасть от оружия калибром до 20 мм, но на деле даже крупнокалиберный пулемет в 12,7 мм легко пробивает броню.

Единственный плюс БМП-1 их количество – были выпущены более 20 тысяч бронемашин.

БТР-ЗД "Скрежет" — это зенитная модификация БМД-1 (боевой машины десанта), по сути того же БМП-1, и предназначена для вооружения ВДВ и защиты от авиации противника с двумя 23-мм пушками. Хотя последние и предназначены изначально для борьбы с воздушными целями, но прекрасно работают и по наземным целям – пехоте и легкой бронетехнике.

При этом защита самого БТР-ЗД "Скрежет" примерно равнозначна БМП-1 и является крайне слабой, а стрелки из ЗУ-23-2 и вовсе лишены какой-либо защиты

ВДВ рф активно используются оккупантами в ходе войны с Украиной и понесли тяжелейшие потери, а немало их техники стали трофеями ВСУ. В итоге в Украине была замечена новейшая техника для ВДВ – бронеавтомобили "Тайфун-ВДВ".