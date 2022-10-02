Резонансные нюансы обмена Медведчука и трагедия в Индонезии: 6 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Несмотря на отличные новости с фронта на Донбассе, враг не прекращает террор и ракетные обстрелы городов Украины.

"Телеграф" собрал самые важные новости к утру воскресенья, 2 октября.

Новые атаки врага

Ночью оккупанты атаковали Кривой Рог дроном-камикадзе — попали по объекту гражданской инфраструктуры, сообщил мэр Александр Вилкул.

Утром серия взрывов прогремела в Запорожье, власти подтвердили прилеты на территории города и в окрестностях, информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Что там на фронте?

Президент рф владимир путин вероятно сейчас больше заинтересован, чтобы удержать оккупационный режим на территории Запорожской и Херсонской областей, а не укрепить позиции россиян в Луганской области. Об этом говорит поражение в Лимане, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW).

В целом линия фронта сейчас выглядит примерно так:

Карта боевых действий на Донбассе 02.10.2022

МАГАТЭ едет в Киев и Москву

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Украину и россию, визит является частью текущих усилий по скорейшему внедрению зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг ЗАЭС в Энергодаре.

Детали обмена "Азовцев"

ФСБ опасалась общественного резонанса в россии и не хотела идти на обмен защитников Мариуполя на кума путина Виктора Медведчука, однако президент рф на этом настаивал.

Посредником между главой ФСБ и главой ОП Андреем Ермаком был российский олигарх Роман Абрамович, пишет Washington Post.

Трагедия в Индонезии

На футбольном матче в Индонезии после поражения одной из команд фанаты устроили беспорядки — погибли по меньшей мере 129 человек.

Ситуация в Черном море

россия уменьшила корабельную группировку до восьми единиц, однако они держат на вооружении 24 ракеты типа "Калибр", —сообщает ОК "Юг".

Оперативно следить за событиями дня с фронта также можете с помощью нашей онлайн-трансляции — Война — день 221: россия грозит ядерным оружием, а ВСУ уничтожают оккупантов возле Лимана.