Резонансные нюансы обмена Медведчука и трагедия в Индонезии: 6 новостей, которые вы могли проспать
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Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас
Несмотря на отличные новости с фронта на Донбассе, враг не прекращает террор и ракетные обстрелы городов Украины.
"Телеграф" собрал самые важные новости к утру воскресенья, 2 октября.
Новые атаки врага
Ночью оккупанты атаковали Кривой Рог дроном-камикадзе — попали по объекту гражданской инфраструктуры, сообщил мэр Александр Вилкул.
Утром серия взрывов прогремела в Запорожье, власти подтвердили прилеты на территории города и в окрестностях, информация о последствиях и пострадавших уточняется.
Что там на фронте?
Президент рф владимир путин вероятно сейчас больше заинтересован, чтобы удержать оккупационный режим на территории Запорожской и Херсонской областей, а не укрепить позиции россиян в Луганской области. Об этом говорит поражение в Лимане, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW).
В целом линия фронта сейчас выглядит примерно так:
МАГАТЭ едет в Киев и Москву
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Украину и россию, визит является частью текущих усилий по скорейшему внедрению зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг ЗАЭС в Энергодаре.
Детали обмена "Азовцев"
ФСБ опасалась общественного резонанса в россии и не хотела идти на обмен защитников Мариуполя на кума путина Виктора Медведчука, однако президент рф на этом настаивал.
Посредником между главой ФСБ и главой ОП Андреем Ермаком был российский олигарх Роман Абрамович, пишет Washington Post.
Трагедия в Индонезии
На футбольном матче в Индонезии после поражения одной из команд фанаты устроили беспорядки — погибли по меньшей мере 129 человек.
Ситуация в Черном море
россия уменьшила корабельную группировку до восьми единиц, однако они держат на вооружении 24 ракеты типа "Калибр", —сообщает ОК "Юг".
Оперативно следить за событиями дня с фронта также можете с помощью нашей онлайн-трансляции — Война — день 221: россия грозит ядерным оружием, а ВСУ уничтожают оккупантов возле Лимана.