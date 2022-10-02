Могут ли бывшие заключенные выехать за границу во время войны: четкое объяснение

Закон четко прописывает все возможности и ограничения

Из-за всеобщей мобилизации, которая продлится в Украине почти до конца ноября, большинство мужчин призывного возраста оказались невыездными за границу. Исключение составляют лишь отдельные категории граждан. Однако в их число не входят люди, ранее отбывавшие наказание за совершенное преступление и вышедшие на свободу в период активных военных действий.

Четкое разъяснение насчет этого дали представители Государственной пограничной службы Украины, сообщает "Телеграф". Правоохранители подчеркивают: на подобные ограничения влияет действие военного положения.

Граждане из категории бывших заключенных не могут пересекать государственную границу во время войны. Это регулируется сразу двумя правовыми актами:

постановлением Кабмина "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины"

ч. 1 ст. 23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Вероятней всего, что эти ограничения будут сняты из отбывших тюремный срок украинских граждан после окончания войны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой категории украинцев упростили возможность выехать из страны.

Также мы писали, кому из студентов будет разрешено пересекать государственную границу и что для этого потребуется.