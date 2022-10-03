Успехи ВСУ, обстрелы и рост угрозы рф: 6 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Ночь на понедельник, 3 октября, снова не прошла спокойно для украинцев — жители ряда городов просыпались от звуков обстрелов, а для части регионов возросла угроза новых атак.

"Телеграф" собрал главные новости вечера и ночи, которые вы могли пропустить.

Ночные обстрелы

Ракетный удар пережило Запорожье, там разрушилась инфраструктура города, есть пострадавшие.

Также громко было в Вольнянске и Никополе.

Успехи ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в вечерней сводке рассказал, что минимум дважды в день получает отчеты с фронта, и список освобожденных городов не ограничивается только Лиманом.

Украинские военные освободили село Торское возле Лимана Донецкой области и поражают огнем подразделения противника в Кременной, — спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Кременная на карте боевых действий

Также Зеленский официально подтвердил освобождение в Херсонской области двух населенных пунктов — Архангельского и Миролюбовки.

По слухам, ВСУ также ощутимо продвинулись в районе Золотой Балки, однако военные просят украинцев не оповещать о положительных новостях на передовой преждевременно.

Карта боевых действий в Херсонской области 03.10.2022

Что там по вступлению в НАТО?

Вступление Украины должно поддержать все 30 стран-членов. У нас уже есть поддержка таких стран как:

Польша; Чехия; Эстония; Латвия; Литва Северная Македония; Черногория; Румыния; Словакия; Канада.

Украина может вступить в НАТО ускоренно как Финляндия и Швеция, считает заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

"Мобилизация" в оккупации

Во временно контролируемых районах захватчики совершают подворовые обходы, составляют списки мужчин призывного возраста, а на блокпостах россияне ужесточили проверку документов, выезды с оккупированных территорий максимально усложнены, сообщает ОК "Юг".

россия может ударить по Польше

После ряда поражений армии рф на поле боя глава кремля владимир путин может отдать приказ атаковать аэропорты Польши, считает американский сенатор Марко Рубио.

Опасность в Черном море выросла

Накануне враг имел наготове 24 ракеты типа "Калибр" в Черном море, — на сегодняшний день уже имеет 32 "Калибра", информируют военные ОК "Юг".

Оперативно следить за событиями дня с фронта также можете с помощью нашей онлайн-трансляции — Война — день 222: ВСУ давят оккупантов в Херсонской области и продолжают наступление на востоке.