Смертельные обстрелы Харькова и скандал вокруг Илона Маска: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

На утро вторника, 4 октября, украинцы продолжают отстаивать свою независимость на всех фронтах.

"Телеграф" собрал главные новости вечера и ночи, которые вы могли пропустить.

Ночные обстрелы

Нанесли ракетные удары по Харькову: в Холодногорском районе попали в предприятие, был пожар; в Новобаварском районе была повреждена критическая инфраструктура, также возник пожар, погибла 46-летняя женщина.

"Укрзализныця" сообщает, что в результате атаки была обесточена ее сеть, однако задержки поездов в Харькове минимальны.

Скандал вокруг Маска

Известный изобретатель Илон Маск предложил свою "формулу мира", согласно которой Украина могла бы отказаться от Крыма и стать нейтральной ради мира и возвращения других территорий.

Это встретило очень острую реакцию Украины, но порадовало россиян. В частности, заместитель председателя совбеза рф дмитрий медведев заявил, что Маск "молодец" и достоин офицерского звания.

Сам Маск в комментариях под критикой президента Украины Владимира Зеленского пытался объяснить свою позицию: "Я по-прежнему очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны нанесет большой вред Украине и, возможно, миру".

Акции Tesla потеряли почти 9% стоимости на фоне скандала, – свидетельствуют данные биржи Nasdaq.

Новенькие Химарсы

США должны объявить во вторник новый пакет помощи, он будет содержать четыре пусковые установки высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), которые будут переданы немедленно (а не через годы), сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Сколько получила россия за украинское зерно

Украденное россиянами украинское зерно, вывезенное сложными путями в Ливан и переоформленное через фальшивые декларации, было использовано для получения более полумиллиарда долларов для подкормки военной машины путина, — об этом свидетельствует расследование АР и PBS.

Что там на фронте?

По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Выимка, Майорск, Спорное, Озеряновка, Бахмутское, Каменка и Терновые Поды.

Пока карта боевых действий ориентировочно выглядит так:

Карта боевых действий Херсонская область 04.10.22

Карта боевых действий Доонбас 04.10.22

На Черном море шторм, из-за чего выше минная опасность. У рф наготове 9 кораблей, среди которых 5 ракетоносителей с 32 ракетами типа "Калибр" на вооружении, — сообщает ОК "Юг".

Оперативно следить за событиями с фронта также можете с помощью нашей онлайн-трансляции — Война — день 223: ВСУ продолжают освобождать Херсонщину и уничтожают оккупантов на Донбассе.