В Европе рассказали, чем остановка войны чревата для Украины

Для россии и Украины прекратить сражаться означает разные вещи

Стоять и смотреть как россия ведет против Украины "зверскую захватническую войну" это стать соучастником массовых убийств, изнасилований и похищений. О том, что нейтралитета в этом вопросе быть не может, заявил австрийский вице-канцлер Вернер Коглер.

Его слова цитирует "Укринформ". Политик и глава партии "Зеленые" отметил, что остановка войны означает абсолютно разное для россии и Украины. Если наша страна остановится — ее уничтожат, считает Вернер.

Он заявил, что если остановится россия — война закончится и путин должен это сделать и вывести войска. Но для дальнейшего развития ситуации и установления продолжительного мира важны и условия прекращения огня.

Украинские военные тем временем продолжают освобождать территории не договорным, а военным путем. Они продвигаются как на севере Херсонской области, так и в Харьковской и Донецкой, вероятно, выйдя на границу с Луганщиной. Освобождение Лимана открыло для Украины широкие перспективы по деоккупации. ВСУ могут дойти и до Луганска. В общей перспективе контрнаступления возможны два развития событий, считает военный эксперт, один из которых — освобождение до 2023 года двух третей оккупированной территории.