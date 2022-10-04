В Европе рассказали, чем остановка войны чревата для Украины
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Для россии и Украины прекратить сражаться означает разные вещи
Стоять и смотреть как россия ведет против Украины "зверскую захватническую войну" это стать соучастником массовых убийств, изнасилований и похищений. О том, что нейтралитета в этом вопросе быть не может, заявил австрийский вице-канцлер Вернер Коглер.
Его слова цитирует "Укринформ". Политик и глава партии "Зеленые" отметил, что остановка войны означает абсолютно разное для россии и Украины. Если наша страна остановится — ее уничтожат, считает Вернер.
Он заявил, что если остановится россия — война закончится и путин должен это сделать и вывести войска. Но для дальнейшего развития ситуации и установления продолжительного мира важны и условия прекращения огня.
Украинские военные тем временем продолжают освобождать территории не договорным, а военным путем. Они продвигаются как на севере Херсонской области, так и в Харьковской и Донецкой, вероятно, выйдя на границу с Луганщиной. Освобождение Лимана открыло для Украины широкие перспективы по деоккупации. ВСУ могут дойти и до Луганска. В общей перспективе контрнаступления возможны два развития событий, считает военный эксперт, один из которых — освобождение до 2023 года двух третей оккупированной территории.