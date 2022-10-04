Водители и волонтеры: что стоит помнить мужчинам этих категорий при выезде за границу

Чтобы иметь возможность пересечь государственную границу, нужно иметь соответствующее разрешение

Пока в Украине работают над возможностью позволить выезжать за границу военнослужащим, мужчины-волонтеры и водители некоторые категорий имеют подобную привилегию с начала полномасштабной войны. Однако выезжать в другую страну этим гражданам разрешено лишь при наличии соответствующего решения, которое официально подтверждено соответствующими органами.

Больше подробностей о выезде за границу мужчин-водителей и волонтеров напомнит "Телеграф", ссылаясь на разъяснение Госпогранслужбы Украины. Отметим сразу, что из водителей отправиться в другую страну могут лишь те мужчины, которые занимаются перевозками медицинских грузов, гуманитарной помощи, а также людей (водители автобусов и т.п.). Также их личные данные должны быть внесены в информационную систему "Шлях".

Для того, чтобы мужчины-водители или волонтеры могли пересечь границу, им понадобится:

соответствующее решение о выезде за границу страны;

данные в системе "Шлях";

придерживаться правил при пересечении границы.

Органами, которые могут позволить мужчине выехать из страны без проблем, являются: Мининфраструктуры, Киевская горвоенная администрация, ОВА, военные или правоохранительные органы, военные администрации, медучреждения и отправители/получатели гуманитарки.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как военнообязанные могут пересечь границу, сопровождая больного родственника.

Также мы писали о том, кто из спортсменов получит разрешение на выезд из Украины.