Символ горя украинцев: где и как живет пес Крым после трагедии в Днепре

Теперь собаку хотят взять под опеку граждане других стран

Недавно в результате очередного ракетного удара врагов по жилым массивам города Днепр в ночь на 29 сентября погибла целая семья. Среди них двое детей, их мама и бабушка. В живых остался только пес, сидевший на руинах и плакавший.

Печальную историю с фотографиями убитого горем пса по кличке Крым опубликовал в сети городской глава Днепра Борис Филатов. В ту ночь дедушка был на работе в ночную смену, а муж матери – военный, он защищает Украину в районе Лимана. Сейчас он приехал с фронта, чтобы попрощаться со своими родными.

"Люди буквально испарились. Бабушка Алла, мама Наташа, дочь Василиса и мальчик Иван. И маленькая собачка Джек. Нет. Я буду откровенным до конца. Кое-кто не просто испарился. Их нашли у соседей на крышах. На соседних улицах. А когда приехали спасатели, на руинах сидел старый пес Крым. И выл", — рассказал мэр города.

Пса нашли на руинах частного сектора

Позже стало известно, что из-за обстрела пес Крым получил контузию. Его забрали работники предприятия "Зооконтроль". Теперь собака находится под наблюдением у врачей. Он оглох и имеет сердечную недостаточность. Городские ветеринары колют пса сердечными препаратами, чтобы нормализовать его состояние.

История собаки

В сети пес стал подлинным символом горя. Украинская художница Ольга Вильсон изобразила его на своем рисунке, опубликованном в Instagram. Картина облетела весь Интернет.

Рисунок пса Крыма

Пока в городском совете Днепра говорят, что желающих забрать собаку к себе много и не только в Украине. К чиновникам обратились граждане Бельгии, Германии, Великобритании, Израиля. В Днепре к месту гибели семьи приносят цветы и игрушки. Есть там и иллюстрация с Крымом, которая стала символом горя украинцев.

Как сообщал "Телеграф" ранее, россияне нанесли ракетный удар по гражданской колонне автомобилей в окрестностях Запорожья — погибли 25 человек и 60 ранены. Телеграф опубликовал эксклюзивные фотографии с места происшествия.