Как выжить во время ядерного удара или взрыва на АЭС: главное, что нужно знать

Ни в коем случае нельзя смотреть на вспышку, а после взрывной волны нужно немедленно бежать в укрытие.

На фоне новостей о бряцании оружием и якобы направляющемся к украинской границе ядерном поезде путина в Украине начали публиковать советы, как защитить себя во время возможного взрыва. Сейчас вероятность нанесения такого удара считается очень низкой и разговоры остаются только разговорами.

Политологи называют новости о ядерном влечении элементом информационного давления, которое имеет целью запугать Запад и заставить его руками Украину сесть за стол переговоров с россией. А на Западе, тем временем, не видят признаков активности вокруг ядерного арсенала Москвы, которые могли бы считаться подозрительными.

Однако план на случай негативного развития событий лучше иметь. Мы собрали для вас советы о том, как выжить во время применения ядерного оружия или вероятного взрыва на АЭС (рекомендации собраны на основе опыта и инструкций Украины после аварии на ЧАЭС).

Алгоритм действий на улице

Если вы находитесь на улице заметили вспышку в небе или ее отражение от поверхностей, ни в коем случае нельзя смотреть в ту сторону, потому что есть риск ослепнуть или получить ожог роговицы. Необходимо соблюдать следующие действия:

лечь на землю, а лучше в выступ или углубление, ногами в сторону взрыва, лицом вниз, подложить руки под себя, чтобы защитить их от ожогов и травм.

закрыть все открытые части тела, по возможности, прикрыть уши наушниками, рот и нос маской, тканью одежды или платком, дышите через них.

Однако эти средства не могут полностью оградить от облучения. Поэтому после того, как взрывная волна пройдет, нужно бежать в укрытие.

Бежать в укрытие надо учитывая направление ветра. Если он дует из эпицентра взрыва – передвигайтесь перпендикулярно (слева или справа) по направлению ветра. В противном случае – двигайтесь против ветра.

Главный критерий поиска укрытия – минутная доступность. Если рядом нет специально оборудованного хранилища, лучше подойдет подвал или центр больших бетонных зданий с минимальным количеством окон и дверей.

Как выбрать укрытие во время ядерного взрыва

Что делать после того, как вы попадете в укрытие:

перед входом осторожно снимите верхний слой одежды и положите в пластиковый пакет, одежду скорее всего загрязнена радиацией.

убедитесь, что в помещение не попадает воздух извне: закройте все окна, двери, вентиляционные проемы, выключите кондиционер.

дистанцируйтесь от других людей в помещении, не прикасайтесь к ним.

не ешьте и не касайтесь ничего, что могло испытать радиоактивное загрязнение, протрите поверхности.

рекомендуется принять прохладный душ с использованием моющих средств или просто помыть большим количеством воды открытые участки кожи, особенно руки и лица. Если у вас нет доступа к воде, воспользуйтесь влажной салфеткой, чистой влажной тканью. Если у вас есть раны, то их тереть нельзя.

наденьте максимально закрытую одежду.

найдите радио, телевизор или проверяйте новости в интернете, оставайтесь в укрытии в течение 24 часов и ждите инструкций по эвакуации.

Алгоритм действий, если взрыв застал вас в помещении

Если ядерный взрыв застал вас в помещении, то прежде всего убедитесь, что воздух не попадает внутрь. Закройте все окна, двери, вентиляционные проемы, выключите кондиционер. По возможности перейдите в комнату, где нет окон.

оставайтесь в укрытии в течение 24 часов, если органы власти не предоставят других инструкций по перемещению или эвакуации. Чтобы не пропустить инструкции, не выключайте радиоприемник или другое средство связи.

пищу и воду лучше употреблять из закрытых до этого упаковок, герметичных контейнеров, закрытых бутылок, не касайтесь ничего, что могло подвергнуться радиоактивному загрязнению. Не употребляйте водопроводную воду до получения соответствующего сообщения о ее безопасности.

если члены вашей семьи на момент применения ядерного оружия были в другом укрытии, они должны остаться там.

Держите домашних животных внутри укрытия.

Если вы в автомобиле

После того как вы заметили вспышку в небе, не смотрите в ту сторону и остановите автомобиль на безопасной части дороги, далее следует:

закрыть окна, двери, люки, любые отверстия, чтобы перекрыть поток воздуха извне.

закрыть голову руками и опустить локти на колени, прикрыть уши наушниками.

закрыть рот и нос маской, тканью или платком, дышите через них, пока не окажетесь в укрытии.

после взрывной извилины нужно бежать в укрытие, которое должно находиться в минутной доступности. Подойдет подвал или центр больших бетонных построек с минимальным количеством окон и дверей.

Если ваш ребенок в школе или садике

Ребенок должен оставаться в укрытии учебного заведения с остальными детьми, даже если школа или сад возле вашего дома. На улице вы можете испытать радиационное воздействие, переносить на одежде радиоактивную пыль, и облучить детей и воспитателей. Согласно нормам безопасности помещения для укрытия должны быть загерметизированы изнутри, чтобы туда не попадать вредные вещества извне.

Нужно хранить холодный ум и помнить, что в любом здании безопаснее, чем на улице. Поэтому на этот случай советуют подготовить укрытие в школе или в садике заранее, а также оставить там тревожный рюкзак для ребенка.

В тревожном рюкзаке должны быть: бутылка чистой воды, питательные батончики или снеки в герметичных упаковках, записка с ФИО ребенка и вашим телефоном (лучшие имена, телефоны, адреса всех ближайших родственников), павербанк; индивидуальный набор лекарств, респиратор на несколько дней, комплект сменного белья и одежды, спальник.

Как распознать симптомы облучения

Первичная лучевая реакция длится до 3 суток после поражения. Ее проявлениями являются раздражительность, слабость, тошнота, рвота, головные боли, повышение температуры тела, возбуждение, а затем угнетение психической деятельности.

Скрытый период отсутствует при тяжелых формах. Обычно длится от 3 суток до года. У пострадавшего наблюдается улучшение самочувствия, однако ощущает общую слабость, снижение аппетита, проблемы с дефекацией и иногда нарушение сна.

Разгар болезни происходит от двух недель с момента поражения. У больного могут быть следующие симптомы: головная боль, бессонница, тошнота, общая слабость, желудочно-кишечные расстройства с сильными болями в животе, температура тела до 38-40 ℃, множественные точечные кровоизлияния на коже и слизистых, кровотечения внутренних органов (легочные, желудочно-кишечные, почечные), выпадение волос на второй-третьей неделе, инфекционные осложнения (ангина, пневмония, абсцесс легких и общее заражение крови – сепсис).