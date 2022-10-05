Атака на Киевщину и успехи ВСУ: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Ночь на среду, 5 октября, снова показалась беспокойной для украинцев, однако, несмотря ни на что, очень радуют последние новости с фронта.

"Телеграф" коротко собрал самое интересное за вечер и ночь.

Ночные обстрелы

Среди ночи враг дважды направил дроны-камикадзе на Белую Церковь, произвели обстрел объекта инфраструктуры города, начался пожар. По предварительным данным, есть один пострадавший.

Вечером захватчики двумя ракетами С-300 нанесли ракетный удар по Березнеговатской общине Николаевщины.

У Байдена прокомментировали заявления Илона Маска о мире в Украине

Администрация президента США не поддерживает идеи по урегулированию войны в Украине, высказанные руководителем Tesla Илоном Маском, и продолжают придерживаться принципа "ничего об Украине без Украины", — заявил пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Иран открестился от помощи россии

В Иране официально отрицают поставки россии дронов, которые активно используются захватчиками в войне против Украины и занимают позицию нейтралитета и невмешательства, — говорит представитель МИД Ирана Насер Канаани.

И снова Еленовка

Миссия ООН по расследованию теракта не может отправиться на территорию следственного изолятора в Еленовке Донецкой области из-за отсутствия гарантий безопасности, официально объяснил отсутствие подвижек по делу генсек организации Стефан Дюжаррик.

Что там на фронте?

ВСУ освободили уже около 50 населенных пунктов в Херсонской области, однако ситуация стабилизирована и обнародованы названия пока только восьми из них.

Также, как утверждает президент Владимир Зеленский, освобождены населенные пункты в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Оперативно следить за событиями с фронта также можете с помощью нашей онлайн-трансляции — Война — день 224: продвижение ВСУ на Донбассе и стремительное наступление на Херсонщине.