Ключевой путь на Луганщине: британская разведка назвала возможную цель ВСУ

Трасса Сватово-Кременная важный логистический маршрут оккупантов

Украинские военные активно продвигаются не только на Херсонщине. Они укрепили свои позиции западнее Сватово. Эти позиции важны для будущей деоккупации Луганской области.

Британская разведка в своей сводке отметила, что украинским военным удалось проникнуть на 20 км через Оскол в сторону узла поставок города Сватово. Они считают, что Украина может ударить по ключевой дороге Сватово-Кременная из артиллерийских систем. Это еще сильнее ограничит для россии возможности по снабжению своих группировок на востоке.

В политическом плане россии также придется напрячься — из-за приближения ВСУ к админгранице Луганской области, которую россия аннексировала накануне. Трасса Сватово-Кременная все еще под контролем россии, но россияне в районе уже заявляли о присутствии украинских разведгрупп. В Сватово отступали части из городов, освобожденных ВСУ ранее.

Карта контрнаступления ВСУ на линии Сватово-Кременная

Тем временем глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Кременной исчезла мобильная связь. Он считает, что оккупанты пытаются пресечь общение местных жителей с воинами ВСУ, а также распространения новостей в Луганской области и начала паники. В Сватовом интернета нет с 11 сентября. Информацию местное население может получать либо из телевизора, либо из соцсетей. Телефонная связь работает нестабильно.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по мнению военных экспертов Сватово наравне со Старобельском являются важными логистическими центрами и их освобождение обрушит фронт россии в Луганской области. В Сватово бежали не самые боеспособные части российской армии, но важно провести подготовку к процессу деоккупации.