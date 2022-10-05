Выезд студентов за границу: кому можно и нельзя покидать Украину

Правила пересечения границы во многом изменились за последнее время, но украинские студенты этому абсолютно не рады

В середине сентября украинским студентам, которые являются учащимися иностранных университетов, запретили свободный выезд за границу. Ограничения, конечно же, коснулись парней, которые являются военнообязанными, но вместе с тем не могут быть призваны на фронт из-за своего статуса. Это тут же породило волну возмущения, а также повлекло за собой создание петиции к президенту Украины, которая уже сумела набрать нужное для рассмотрения количество голосов.

"Телеграф" расскажет, с какими требованиями молодежь обратилась к главе государства и кому из студентов иностранных вузов все еще разрешено пересекать границу.

Тонкости петиции

Автором коллективного "крика души" стал Тарас Сивуха, который очертил главные проблемы, с которыми столкнулась украинское студенчество. Он подчеркнул, что понимает все нюансы военного положения, а также недобросовестных соотечественников. Из-за последних, к слову, запрет и появился — некоторые граждане подделывали документы об учебе за границей, чтобы иметь возможность "выскользнуть" из Украины в столь непростое время. При этом Сивуха считает, что действия представителей Госпогранслужбы не всегда законны.

"Государственные службы Украины отвечают на это открытым беспределом и нарушением действующих норм законодательства, — пишет парень. — На многих реальных студентов осуществляется психологическое давление или же им открыто угрожают".

Петиция набрала нужное количество голосов

Представитель студенчества призвал Зеленского помочь вновь официально разрешить пересекать границу студентам-мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые учатся в других странах. В общий перечень он включил тех, кто получает степень бакалавра, магистра и аспиранта. При этом Тарас Сивуха не делает различия — стал ли мужчина студентом до полномасштабного вторжения рф или уже после.

"Каждый имеет право на образование и научную или творческую самореализацию независимо от возраста или половой принадлежности гражданина", — подчеркнул студент, призывая не превращаться в плане соблюдения прав человека в россию.

По состоянию на 11:15 5 октября под петицией оставили свои голоса 25155 человек. Теперь обращение должен рассмотреть Зеленский.

Кому все еще можно покидать страну?

Отметим, что не всем студентам заграничных вузов отменили возможность выехать на учебу. Есть и несколько исключений. В целом это получатели высшего образования, ассистенты-стажеры, а также аспиранты и докторанты. Всех их объединяет то, что они учатся либо на дневном стационаре, либо по дуальной форме, а на момент объявления всеобщей мобилизации в Украине не успели выехать за границу, чтобы продолжить обучение.

Как можно обжаловать отказ погранслужбы насчет выезда в другую страну, "Телеграф" уже подробно рассказывал, ссылаясь на разъяснения юристов.

Также мы писали, что покидать Украину могут разрешить действующим военнослужащим.