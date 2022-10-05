Вынесли много тел: ночью "бавовна" случилась в любимом отеле оккупантов в Херсоне (фото)

По информации журналистов, есть минимум 7 погибших россиян

В ночь на 5 октября в Херсоне прогремели мощные взрывы. Отмечается, что удар, вероятно, был нанесен по гостинице "Нинель", где могли жить российские оккупанты.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, а также Управление стратегических коммуникаций Вооруженных Сил Украины. Отель был расположен возле херсонского Центрального рынка по улице Белинского, 22. По информации разных источников, там могли жить не только российские солдаты, но и коллаборанты и сотрудники ФСБ россии.

По предварительным данным, есть погибшие россияне. Украинский журналист Константин Рыженко в своем Telegram-канале заявил, что гостиница пользовалась настоящей популярностью среди оккупантов.

"Вынесли по меньшей мере 7 трупов, это то, что зафиксировали наблюдатели. Там проживали фсбшники, а само заведение имело особое отличие от Сальдо и он там имело свою долю", — написал журналист.

К тому же, в сети публикуют много фотографий с места событий. Можно заметить, что отель претерпел значительные разрушения.

Фотографии отеля "Нинель" в Херсоне.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Пентагоне заявили, что у Украины есть возможность нанести удар по Крыму. В кремле засуетились по поводу безопасности полуострова.