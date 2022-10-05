ВСУ ожидают контрнаступления оккупантов – о чем говорят снаряды RAAM, которые получит Украина?

Почему поставка RAAM может говорить о возможности наступления

Вскоре в Украину поступит вооружение из нового пакета военной помощи от США, в которое войдут 32 гаубицы калибра 105 и 155 мм, 200 машин MaxxPro типа MRAP, более 100 тысяч снарядов и мин к минометам, патроны к стрелковому оружие и многое другое, всего на $625 млн.

Как объяснили в министерстве обороны США, список составлялся исходя из нужд Украины. Об этом сообщает сайт Пентагона.

В этом перечне обращает на себя внимание 1000 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых минных комплексов или сокращенно RAAM.

RAAM или Remote Anti-Armor Munition представляет из себя снаряд внутри которого размещаются 9 противотанковых мин М70, каждая весом в 2 кг из которых 800 граммов приходятся на заряд взрывчатки. Мина предназначена для подрыва вражеской бронетехники при прохождении над ней. Сама мина обычно не подлежит извлечению и потому самоликвидируется через несколько суток после установки.

Одним выстрелом RAAM можно установить 9 мин М70 на расстояние до 16 километров, тем самым быстро установив минное поле на пути продвижения вражеской техники.

RAAM

Поскольку противотанковые мины в составе RAAM являются скорее оборонительным оружием, можно предположить, что ВСУ ожидают возможности контрнаступления оккупантов и потому желают иметь оружие, позволяющее оперативно создать минный заслон на пути врага.

Впрочем, RAAM может пригодится и в наступлении ВСУ при окружении противника, чтобы быстро поставить минный заслон на пути возможного отхода врага. Поскольку мины сами ликвидируются через несколько суток, они не будут угрожать собственной технике при освобождении территории.

С другой стороны, первый раз RAAM были получены ВСУ еще в сентябре, однако контрнаступления оккупантов так не последовало, напротив, россияне бегут как на юге – на Херсонщине, так и севере – Луганщине.