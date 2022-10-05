"Концепция оборонной войны": Подоляк назвал цели россиян, по которым ВСУ может бить вполне законно

В Офисе президента говорят, что западные партнеры также согласны с оборонной стратегией Украины

После заявления Пентагона о том, что Украина получит оружие, способное доставать по военным объектам в оккупированном россиянами Крыму, российские власти начали биться в истерике. Однако в Офисе президента Украины пошли дальше и озвучили законные цели для атак украинских военных.

Об этом в среду, 5 октября, написал в собственном Twitter-аккаунте советник главы ОП Михаил Подоляк. По его словам, наши Силы обороны абсолютно законно могут атаковать любые цели вражеской армии на временно оккупированных ею территориях Украины.

"Любые российские объекты на оккупированной территории являются законными военными целями для атаки Вооруженными силами Украины. Любое контрнаступление и деоккупация территорий подпадает под концепцию оборонной войны", — написал он.

Подоляк добавил, что такая позиция – это аксиома как для руководства Украины, так и для наших союзников.

Напомним, что сейчас активное контрнаступление Вооруженных сил Украины продолжается почти по всем направлениям. По состоянию на утро среды, 5 октября, стало известно, что украинские военные официально начали освобождать от российских оккупантов территории Луганской области. ВСУ уже взяли под контроль несколько населенных пунктов и проводят зачистку от россиян.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинские военные также продолжают успешно продвигаться в Херсонской области, заставляя россиян отступать к самому Херсону.