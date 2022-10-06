Мощный обстрел Запорожья и невероятная поддержка США: 5 новостей, которые вы могли проспать
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Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас
Утро четверга, 6 октября, стало совсем неспокойным для жителей ряда городов Украины, особенно для запорожцев.
"Телеграф" собрал главные новости за вечер и ночь.
Ночные обстрелы
Больше всего пострадало Запорожье, семь ракет ударили по жилому району, разрушены целые подъезды, горят дома, под завалами есть люди.
Также россияне обстреляли инфраструктурный объект в Основянском районе Харькова, загорелся пожар, — мэр Игорь Терехов.
Одесскую и Николаевскую область атаковали дроны-камикадзе, шесть штук сбили средства ПВО.
Успехи ВСУ на фронте
Вооруженные силы Украины освободили еще три населенных пункта Херсонщины, заявил президент Владимир Зеленский.
Также украинский флаг подняли над шестью населенными пунктами Луганской области, рассказал председатель ОВА Сергей Гайдай.
Американцы поддерживают передачу оружия в Украину
Сейчас 73% американцев считают, что США должны в дальнейшем поддерживать Украину, несмотря на угрозы рф применением ядерного оружия, и все больше "за" предоставление оружия.
Интересно, что, если смотреть по партиям, то Украину поддерживают 81% демократов и 66% республиканцев.
Игры КНДР
Сначала Северная Корея подняла шумиху, запустив ракету на максимальное в своей истории расстояние над территорией Японии. В ответ США и Южная Корея провели свои показательные испытания, после чего Штаты обсудили в Совете Безопасности ООН "меры противодействия".
Но это не остановило КНДР, она запустила еще две баллистические ракеты малой дальности в сторону своих восточных вод, в направлении Японии.
Ситуация в Черном море
В Черном море маневрирует 10 кораблей рф, среди которых пять ракетоносителей с более чем 30 ракетами типа "Калибр" на вооружении, — сообщает оперативное командование "Юг".
Оперативно следить за событиями с фронта также можете с помощью нашей онлайн-трансляции – Война – день 225: ВСУ освобождают Луганщину, а оккупанты бьют по мирным городам.