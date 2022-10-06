Мощный обстрел Запорожья и невероятная поддержка США: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Утро четверга, 6 октября, стало совсем неспокойным для жителей ряда городов Украины, особенно для запорожцев.

"Телеграф" собрал главные новости за вечер и ночь.

Ночные обстрелы

Больше всего пострадало Запорожье, семь ракет ударили по жилому району, разрушены целые подъезды, горят дома, под завалами есть люди.

Также россияне обстреляли инфраструктурный объект в Основянском районе Харькова, загорелся пожар, — мэр Игорь Терехов.

Одесскую и Николаевскую область атаковали дроны-камикадзе, шесть штук сбили средства ПВО.

Успехи ВСУ на фронте

Вооруженные силы Украины освободили еще три населенных пункта Херсонщины, заявил президент Владимир Зеленский.

Ориентировочная карта боевых действий в Херсонской области 06.10.2022

Также украинский флаг подняли над шестью населенными пунктами Луганской области, рассказал председатель ОВА Сергей Гайдай.

Ориентировочная карта боевых действий в Луганской области 06.10.2022

Американцы поддерживают передачу оружия в Украину

Сейчас 73% американцев считают, что США должны в дальнейшем поддерживать Украину, несмотря на угрозы рф применением ядерного оружия, и все больше "за" предоставление оружия.

Интересно, что, если смотреть по партиям, то Украину поддерживают 81% демократов и 66% республиканцев.

Игры КНДР

Сначала Северная Корея подняла шумиху, запустив ракету на максимальное в своей истории расстояние над территорией Японии. В ответ США и Южная Корея провели свои показательные испытания, после чего Штаты обсудили в Совете Безопасности ООН "меры противодействия".

Но это не остановило КНДР, она запустила еще две баллистические ракеты малой дальности в сторону своих восточных вод, в направлении Японии.

Ситуация в Черном море

В Черном море маневрирует 10 кораблей рф, среди которых пять ракетоносителей с более чем 30 ракетами типа "Калибр" на вооружении, — сообщает оперативное командование "Юг".

Оперативно следить за событиями с фронта также можете с помощью нашей онлайн-трансляции – Война – день 225: ВСУ освобождают Луганщину, а оккупанты бьют по мирным городам.