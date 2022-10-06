россия забрасывает Украину "пушечным мясом" и мечтает о переговорах, - Андрей Рымарук

Ветеран российско-украинской войны рассказал "Телеграфу", чего ожидать на фронте, почему мобилизация не спасет рф и чем опасна пауза в боевых действиях

Успешные действия украинских войск по деоккупации Харьковщины, Херсонщины и части Донбасса вынудили Кремль устроить истерику с частичной мобилизацией (по сути – всероссийской) и фейковыми аннексиями Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей с предоставлением им липового статуса "субъектов" российской федерации. Попытки путина шантажировать Украину и мир применением ядерного вооружения также ни к чему не привели и не приведут. Всё решается на поле боя. О том, чего ожидать на фронте в обозримом будущем, почему мобилизация не спасет страну-агрессора и чем опасна пауза в боевых действиях, "Телеграфу" рассказал ветеран российско-украинской войны, руководитель военного отдела фонда "Вернись живым" ("Повернись живим") Андрей Рымарук.

Российская власть начинает понимать, что проигрывает

– Идет восьмой месяц широкомасштабного российского вторжения в Украину. Какие выводы можно сделать на данный момент?

– Мы, украинцы, поняли, что эта история – надолго. Война так быстро не закончится. Даже несмотря на наши успешные действия – и оборонительные, и наступательные, – нам с этим неадекватным и огромным соседом жить и бороться еще годами. Но отлично, что мы начинаем более нестандартно и агрессивно себя вести. И тактически, и стратегически.

Основная задача нескольких последних месяцев была – максимально истощить противника. Чего мы и добились. И это начинает отражаться на наших успешных действиях на южном и северном фронте. Это два стратегически важных для нас направления.

– Почему именно эти?

– Враг не успел там навести такую мощную линию обороны, которая существовала на том же центральном фронте – от Станицы Луганской до подступов к Мариуполю, на период до 24 февраля этого года. Там, на Донбассе, линия фронта устоявшаяся, укрепления строились годами. И нам было бы тяжело прорывать ее.

А на северном и южном направлениях, на территориях, захваченных россиянами в 2022-м, такой линии укреплений не было. Соответственно, у нас именно там – такие успехи. Плюс – истощенность противника. Мы его серьезно потрепали. И сейчас идем даже не в контрнаступление, а в наступление. Сперва на Харьковщине, теперь и на Херсонщине.

– Отсюда – та самая мобилизация, в которой у рф "нет необходимости", как недавно уверял Кремль?

– Конечно! Российская власть начинает понимать, что она проигрывает. Что она теряет т. н. "вторую армию мира", которая таковой оказалась, по сути, чуть ли не с конца. Успешные действия ВСУ на Харьковщине, на юге, стремительное освобождение массы населенных пунктов при не менее стремительном бегстве оккупантов (я не исключаю, что такими темпами мы вынудим их уже в этом году уйти на левый берег Днепра) стали теми самыми факторами, которые принудили путина через "не хочу" объявить мобилизацию. Абсолютно не частичную, а всеобщую. Призовут куда более изначально намеченных 300 тысяч. Ведь даже в официальном документе об этой "частичной мобилизации", которую я называю "частичной утилизацией", не указана цифра, сколько людей должно быть призвано (утилизировано). А это говорит о том, что призывать будут столько, сколько потребуется для "латания" дыр на фронте. Россияне просчитались, очень поздно начав эту мобилизацию.

– Но ведь это всё равно – проблема для нас?

– Ну смотри… Ровно год назад та боевая группировка росвойск, которая обрушилась на Украину 24 февраля 2022-го, начала подготовку к нападению. С осени прошлого года пошли сообщения, что всё больше российских подразделений сосредотачивается вокруг наших границ – от севера до юга. С сентября-2021 они активно проводили подготовку, тренировались на уровне рот, бригад, батальонов, дивизий, полков. И просто ждали команды – когда пойти вперед. Получается, они более года находятся в постоянном движении. Идет 8-й месяц с начала открытой войны. Согласно официальной статистике, за это время мы уничтожили более 60 тысяч российских военнослужащих. И это только убитых, не считая санитарные потери – раненые, с подорванным здоровьем и так далее. То есть можно смело приплюсовать еще не менее 60 тысяч выбитых кадровиков. И добавить еще тысяч 15-20 разного рода наемников, а также погибших на территории рф и в Крыму – в сгоревших воинских частях, на военных складах и так далее. То есть общие потери в живой силе у рф составили около 130–140 тысяч личного состава. Это ровно половина того, что напало на Украину в феврале.

Потому и объявлена мобилизация. Чтобы наполнить войска и хоть как-то сдержать наши наступательные действия. Но! Этих людей не хватит для формирования ударной группировки, которая пошла бы на нас с севера или двинула в контрнаступление.

– В чём причина? Народу ведь сгребают много…

– И потому что это необученные солдаты. И потому что страна-агрессор, кроме огромных потерь в живой силе, понесла не менее серьезные потери в военной технике. Тысячи единиц танков, бронемашин, самолетов, вертолетов, колесной техники и так далее. В авральном режиме возобновить этот уничтоженный потенциал россия не сможет. Изготовление того же танка – это высокотехнологичное производство, которое требует от 9 месяцев минимум. То есть даже при наличии собственных ресурсов, подточенных санкциями, у рф не хватит сил и возможностей, чтобы достойно экипировать мобилизованных и восполнить понесенные потери.

"Общие потери в живой силе у рф - около 130–140 тысяч. Это половина того, что напало на Украину в феврале", - говорит Андрей Рымарук

Так что на нас бросят просто свежезабритых стрелков, тупо "пушечное мясо", которое Кремль тысячами станет сжигать в этой войне. Уже сжигает. Через 10 дней после объявления этой мобилизации наши военные начали брать в плен первых российских "мобиков" – в Харьковской области. Это показатель, что их не готовят. Их просто кое-как одевают, дают в руки оружие и практические сразу отправляют на фронт. Что для нас хорошо. Такое немотивированное и неподготовленное "мясо" мы будем ударно выкашивать.

Беспилотники имеют огромное значение в современной войне

– Что можно сказать о развитии ситуации на Донбассе и вообще на фронте?

– Противник продолжает безуспешные попытки взять Бахмут и продвинуться дальше в сторону Краматорска. Идут очень тяжелые бои. Россияне тактику свою не меняют – испепеляют всё живое, медленно продвигаясь вперед там, где могут.

Я только вернулся с фронта. Был свидетелем того, как воюет рф. Идут 80 русских в наступление. Мы их уничтожаем. На следующий день – в то же время, в том же месте – они снова идут в наступление. И мы снова их убиваем. Русские тупо действуют по формату Второй мировой войны, не жалея живой силы. Потеряли батальон, пополнили – и опять прут. Внутреннего ресурса у них много. Не будем забывать, что в рф живет 140 млн человек против около 40 млн у нас. И им пополнять войска намного легче, чем нам. Мы тоже несем потери, идет война на истощение. Но украинцы превосходят противника высокоточным вооружением (которого, увы, не так много, как хотелось бы), своей тактикой и мотивацией.

Мы видим, что россияне побежали по миру просить современные образцы вооружения. Выпросили у Ирана беспилотники, в том числе Shahed 129. Но не думаю, что им это особо поможет. Мы уже щелкаем эти БПЛА. Вскоре они закончатся. У кого далее будет просить помощи рф? У Африки? У Северной Кореи?

Мы уже начали побеждать в этой войне. На разных направлениях. Прогнозируемо, что ближе к зиме линия фронта относительно стабилизируется. И противник получит небольшой перерыв, который даст ему возможности перевести дух, насытить фронт пополнением.

Но меня радует тот факт, что наши международные партнеры, понимая угрозы, увеличивают материально-техническую помощь Украине. Хотелось бы больше, качественнее и быстрее, что развязало бы нам руки для более эффективных действий. Мы бы уже говорили не только о деоккупации Херсона, но и о начале освобождения АР Крым.

С другой стороны – мы тоже понимаем, что мир не может дать нам такого количества вооружений, которое позволило бы нам уничтожить армию рф здесь и сейчас. По той простой причине, что Запад не готовился к такого вида войне. Как, увы, не готовились и мы.

– Эту войну некоторые называют войной беспилотников. Согласен ли с таким утверждением?

– Беспилотники, безусловно, имеют огромное значение в современной войне. И я очень рад, что коллектив фонда "Вернись живым" заключил меморандум о партнерстве с компанией Baykar, производящей легендарные "Байрактары". Мы стали вторыми с украинской стороны (после президента), кто заключил подобного рода меморандум с представителями Турции. Но мы приобретаем и другие беспилотные комплексы. Заключаем многочисленные контракты. Современная война невозможна без беспилотников. Если у тебя нет видения с высоты птичьего полета, ты фактически слеп. А так – противник как на ладони.

Современная война невозможна без беспилотников

Мы купили уже более 8 тысячи дронов. Понимаем, что это расходный материал, как и патроны. Некоторые дроны летают дни, некоторые – недели или месяцы. Без них тяжело. И одной из наших задач было – укомплектовать подразделения, которые шли в наступление на севере и юге. В среднем на бригаду давали порядка 30–50 дронов, которые терялись очень быстро в процессе наступательной операции. Их сбивали, глушили, но они приносили нужный эффект.

Сейчас война без таких технических средств разведки невозможна. И чем больше у тебя их, чем они технологичнее – тем выше шансы на успех.

Переговоры нужны путину как воздух, но мы на это больше не поведемся

– Кого россия может втянуть в войну против Украины?

– У нее тут единственная ставка – Беларусь. Это одна из последних надежд Кремля. Техника у россиян заканчивается. Они долго не провоюют на том, что есть, на том, что расконсервируют. И путин с маниакальным упорством пытается втянуть Лукашенко в открытую войну. Но картофельный дед достаточно хитрый. И пока не соглашается на это. Потому что понимает, чем всё закончится. Он видел, как весной русские отгребали на Киевщине, Сумщине, Черниговщине. Как потом им "прилетело" на Харьковщине. И получали люлей люди, имеющие боевой опыт. А у белорусов такого нет. Армия есть. Небольшая, но есть. Но опыта нет. И я не верю, что будет открыт второй – северный – фронт со стороны Беларуси. Потому что, как только они рыпнутся, мы их тут же всех закопаем.

– Что значат попытки рф ускоренными темпами, хотя бы на бумаге, аннексировать новые украинские территории?

– Всё, действительно, спешно и скомкано. 5 октября путин подписал несуразный закон о вхождении в состав рф территорий Украины, значительную часть которых оккупанты, по факту, не контролируют. Всё делается таким галопом, потому что Кремль хочет выйти на международную арену и начать бредить о том, что есть некие "молодые государства", мечтающие стать частью россию. Давайте уже садиться за стол переговоров и что-то порешаем. Переговоры нужны путину как воздух, чтобы взять тайм-аут в войне, накопить ресурсы – и напасть с новой силой.

Мы это проходили, начиная с 2015 года. Я был одним из тех "городских сумасшедших", кто ходил по Киеву чуть ли не с транспарантом и призывал готовиться к большой войне. Уверял, что рф точно открыто нападет. Призывал перевооружаться, помогать армии. Не услышали. Теперь имеем, что имеем.

Вот и сейчас – рф просто хочет взять тайм-аут. И именно поэтому продавливает идею о переговорах. Но мы на нее уже не поведемся.

– Когда переговоры станут возможны?

– Когда мы освободим свои территории в рамках международно признанных границ периода 1991 года. Причем вести переговоры, как подчеркнул наш президент, мы будем готовы лишь с новым руководителем рф. И исключительно об уходе российской армии со всей нашей территории, включая Крым и Донбасс. Плюс – репарации. Но всё это, скорее всего, будет уже после нашей победы.

– Как оцениваешь заявление российских дипломатов, что поставки Соединенным Штатами вооружений Украине якобы приближают всех к прямому военному столкновению между рф и НАТО?

– Со смехом. Они не могут справиться с прямым столкновением с ВСУ, а тут выражают готовность пободаться с НАТО ! Голословные заявления. Напоминают ситуацию с собакой, которая гавкает не потому, что готова тебя укусить, а потому что ей страшно до усрачки…