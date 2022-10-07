Ночные обстрелы и новые заявления США по ядерке: 5 новостей, которые вы могли проспать
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Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас
Ночь на пятницу, 7 октября, снова не была тихой для украинцев, в частности, снова атаковали иранские дроны "Shahed-136".
"Телеграф" собрал главные новости вечера и ночи.
Ночные обстрелы
Ночью враг впервые атаковал Запорожье дронами-камикадзе "Shahed-136". Разрушения испытали объекты инфраструктуры в двух районах Запорожья. По предварительной информации, есть один пострадавший, он госпитализирован.
Также был серьезный обстрел Никополя в Днепропетровской области.
Вчера серьезно обстреливали Сумщину, за день было 9 обстрелов пограничных населенных пунктов. Более 150 приходов.
Сильно бояться дронов-камикадзе не стоит
Использование рф иранских беспилотников "Shahed-136" вряд ли существенно повлияет на ход войны, — к такому выводу пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW).
БПЛА существенно уступают системам HIMARS и не способны переломить ход войны, их используют в целях террора гражданского населения.
Что там по ядрышке?
У Пентагона нет информации, что президент рф владимир путин принял решение о применении ядерного оружия: "Не имеем никакой информации, которая заставила бы нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания".
Кроме того, США не рассматривают возможность размещения ядерного оружия в Польше.
"У США пока нет планов развертывать ядерное оружие на территориях стран-членов, которые присоединились к НАТО после 1997 года", — говорит заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пател.
Захват рф ЗАЭС бессмыслен и ничтожен
Любые решения и попытки россии перевести Запорожскую станцию в якобы свою собственность ничтожны и, откровенно говоря, бессмысленны, — об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
Успешная операция США в Сирии
США высадили с вертолета десант в Сирии, ликвидировав поставщика оружия "ИГИЛ", — целью редкой спецоперации стал Раккан Вахид аль-Шамри.
Впоследствии США нанесли удар с дрона по другой локации, ликвидировав еще двух предводителей "ИГИЛ".
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