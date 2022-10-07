Ночные обстрелы и новые заявления США по ядерке: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Ночь на пятницу, 7 октября, снова не была тихой для украинцев, в частности, снова атаковали иранские дроны "Shahed-136".

"Телеграф" собрал главные новости вечера и ночи.

Ночные обстрелы

Ночью враг впервые атаковал Запорожье дронами-камикадзе "Shahed-136". Разрушения испытали объекты инфраструктуры в двух районах Запорожья. По предварительной информации, есть один пострадавший, он госпитализирован.

Также был серьезный обстрел Никополя в Днепропетровской области.

Вчера серьезно обстреливали Сумщину, за день было 9 обстрелов пограничных населенных пунктов. Более 150 приходов.

Сильно бояться дронов-камикадзе не стоит

Использование рф иранских беспилотников "Shahed-136" вряд ли существенно повлияет на ход войны, — к такому выводу пришли эксперты американского Института изучения войны (ISW).

БПЛА существенно уступают системам HIMARS и не способны переломить ход войны, их используют в целях террора гражданского населения.

Что там по ядрышке?

У Пентагона нет информации, что президент рф владимир путин принял решение о применении ядерного оружия: "Не имеем никакой информации, которая заставила бы нас изменить нашу позицию стратегического сдерживания".

Кроме того, США не рассматривают возможность размещения ядерного оружия в Польше.

"У США пока нет планов развертывать ядерное оружие на территориях стран-членов, которые присоединились к НАТО после 1997 года", — говорит заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Пател.

Захват рф ЗАЭС бессмыслен и ничтожен

Любые решения и попытки россии перевести Запорожскую станцию в якобы свою собственность ничтожны и, откровенно говоря, бессмысленны, — об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Успешная операция США в Сирии

США высадили с вертолета десант в Сирии, ликвидировав поставщика оружия "ИГИЛ", — целью редкой спецоперации стал Раккан Вахид аль-Шамри.

Впоследствии США нанесли удар с дрона по другой локации, ликвидировав еще двух предводителей "ИГИЛ".

Оперативно следить за событиями дня с фронта также можете с помощью нашей онлайн-трансляции — Война — день 226: ВСУ удачными атаками "приветствуют" путина с юбилеем.