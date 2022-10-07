"Немотивированное "мясо": ветеран объяснил, почему Украине не стоит бояться наступления рф после мобилизации

Ветеран убежден, что официальные данные по потерям россиян в Украине существенно преуменьшены

Российский президент владимир путин объявил о частичной мобилизации в россии, чтобы хотя бы частично сдержать наступательное действие украинских Вооруженных сил. Однако даже дополнительных нескольких тысяч российских "мобиков" не хватит для того, чтобы сформировать ударную группировку, которая пошла бы в наступление на севере Украины.

Соответствующую информацию в интервью специально для "Телеграфа" рассказал ветеран российско-украинской войны, руководитель военного отдела фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, комментируя частичную мобилизацию в рф и опасения украинцев относительно этих мероприятий. По его словам, официальные потери россиян в Украине значительно приуменьшены, мол, агрессор потерял на войне около половины того количества бойцов, которые вторглись на украинские территории в феврале.

"Идет 8-й месяц с начала открытой войны. По официальной статистике, за это время мы уничтожили более 60 тысяч российских военнослужащих. И это только убитых, не считая санитарных потерь – раненых, с подорванным здоровьем и т.д. по меньшей мере 60 тысяч выбитых кадровиков и добавить еще тысяч 15-20 разного рода наемников, а также погибших на территории россии и в Крыму – в сгоревших воинских частях, на военных складах и т.д. тысяч личного состава. Это ровно половина того, что напало на Украину в феврале", — пояснил он.

Рымарук убежден, что именно из-за мощных потерь в россии и объявили мобилизационные меры. Он отмечает, что таким образом российский диктатор пытается пополнить свои войска и хотя бы частично сдержать наступление украинцев. В то же время этих людей вряд ли хватит для того, чтобы сформировать ударную группировку, которая ушла бы на Украину с севера или отправилась в контрнаступление.

По его словам даже несмотря на большое количество российских "мобиков", они все же остаются необученными солдатами. Кроме того, в войне с украинцами россия потеряла очень много боевой техники, на пополнение которой ей нужны месяцы. Поэтому рф просто не хватит сил и возможностей, чтобы достойно экипировать мобилизованных и восполнить нанесенные в Украине потери.

То, что на нас бросят просто свежевыбритых стрелков, тупо "пушечное мясо", которое кремль тысячами будет сжигать в этой войне. Уже сжигает. Харьковской области. Это показатель того, что их не готовят. Их просто кое-как одевают, дают в руки оружие и практические сразу отправляют на фронт. Что для нас хорошо. Такое немотивированное и неподготовленное "мясо" мы будем ударно выкашивать", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по словам ветерана Андрея Рымарука, украинские Вооруженные силы благодаря последним успехам и деморализации россиян, смогли перейти к наступлению в Харьковской и Херсонской областях.