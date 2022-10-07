Украина может продавать газ? В Нафтогазе сделали смелый прогноз

Ряд мер должен быть принят до следующего года

При отсутствии атак россии на инфраструктурные объекты Украины можно было бы пройти нынешний отопительный сезон без импорта газа, а после его завершения даже начать экспорт. Компания "Нафтогаз" уже активно готовится к этому.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью "Интерфакс-Украина". Он считает, что импорт газа нам этой зимой необходим, ведь могут быть критические повреждения инфраструктуры, которую рф специально разрушает. Без дополнительных объемов импорта можно было бы справиться, но не в состоянии полномасштабной войны.

"Не будь такого риска, как и риска холодной зимы, то в принципе могли бы пройти зиму без дополнительных объемов импорта, оставшись на тех объемах, которые мы уже импортировали, а это 200 млн куб. м. А уже начиная с сезона закачки мы можем переходить вообще к экспорту газа", — рассказал Витренко.

Кроме того, для выполнения такой цели следует перейти с природного газа на биомассу и тепловые насосы в центральном отоплении. "Нафтогаз" начал проекты строительства в Украине 9 ТЭЦ на биомассе, и уже в ноябре запустит ТЭЦ в Ахтырке, а дальше постепенно все остальные – в частности, в Житомире, Львове.

"В то же время в следующем году мы будем заниматься тем, что и частные компании – производством биометана, опять-таки из биомассы. Потенциал для выработки биометана огромен – до 10 млрд куб. м в год. Для того чтобы выйти на такой уровень, нужны годы, но все равно уже в следующем году мы можем выйти по крайней мере на 0,5 млрд куб. м биометана", – добавил глава "Нафтогаза". Он считает, что это и другие мероприятия приведут не только к возможности спокойно провести следующий отопительный сезон, но и начать экспорт газа.

Как сообщал "Телеграф" ранее, зима для украинцев будет тяжелой — нужно будет экономить на газе из-за заоблачных цен.