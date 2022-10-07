Политическое завершение войны в Украине возможно: эксперт назвал три главных фактора

На капитуляцию вражеской армии пока рассчитывать не стоит

Несмотря на то, что российская армия терпит поражение в противостоянии Вооруженным силам Украины, надеяться на окончательную капитуляцию врага не стоит. Более того, такого сценария окончания войны не видит и международное сообщество. Однако возможно политическое решение ситуации, которое произойдет после того, как Путин отойдет от власти. Такой прогноз озвучил политолог Андрей Вигиринский в комментарии "24 каналу".

По его словам, российская армия может потерпеть окончательное поражение в войне против Украины, однако это не означает полную капитуляцию врага. А что касается политического решения о завершении войны, то при правлении Путина политолог не видит его возможным.

"Вопрос о взятии политических обязательств и формализация завершения войны вряд ли возможен при власти Путина. Человек, протянувший изменения в Конституцию, чтобы присоединить к России аннексированные территории другой страны, не будет вести переговоры", – заявил Вигиринский.

При этом он добавил, что завершение войны в Украине возможно при трех условиях:

Четко проработанный документ, который подпишет Украина.

Создание договора о завершении войны, в котором должны быть прописаны гарантии безопасности Украины, обсуждены с украинскими партнерами и союзниками.

Самое главное, чтобы от РФ документ подписывал легитимный и договороспособный представитель, а не Путин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Силы обороны Украины продолжают давить российских оккупантов на всех фронтах. Контрнаступление продолжается на востоке Харьковщины — в основном под Купянском. Кроме того, есть успехи у наших защитников вдоль проходящей на Луганщине трассы Кременная-Сватово. Неспокойно и в Донецкой области — там россияне пытаются давить силой и даже кое-где под Бахмутом преуспели в этом. А в Херсонской области у россиян настоящая паника из-за недавней потери стратегически важных пунктов.