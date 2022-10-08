Война — день 227: россияне усиливают обстрелы городов, а ВСУ продолжают наступление

Оперативно о главном 8 октября

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается уже 227 дней. Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление, в Харьковской и Луганской областях, пытаясь перерезать стратегическую трассу Кременная-Сватово. Оккупанты же пытаются компенсировать это за счет усиления давления на Бахмут, где у них местами наблюдаются некоторые успехи. А вот в Херсонской области у россиян наблюдаются панические настроения, ведь из-за потери ряда населенных пунктов, им приходится спешно сооружать новые укрепления.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 8 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Враг обстрелял центральную часть Харькова – Терехов.

00.40 В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв.

00:00 На юге Украины были сбиты три дрона-камикадзе, с помощью которых оккупанты пытались атаковать Николаевскую и Одесскую области.

Информация за 5 октября доступна в материале: "Война — день 224: ВСУ освобождают Луганщину и наступают на Херсонщине".

Напомним, данные за 6 октября доступны в сводке: "Война — день 225: ВСУ освобождают Луганщину, а оккупанты бьют по мирным городам".

О происходившем 7 октября читайте в трансляции: "Война — день 226: ВСУ удачными атаками "поздравляют" путина с юбилеем".