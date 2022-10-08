"Всплывал крейсер "Москва"?": в сети вовсю шутят над "бавовной" на Крымском мосту

Пожар на переправе через Керченский пролив стал главным событием дня для множества наших соотечественников

Мощный взрыв на Крымском (Керченском) мосту, который случился на рассвете 8 октября, является одним из наиболее обсуждаемых событий последнего время. Многие украинцы давно ждали подобного происшествия, поэтому и весьма радуются его факту. Больше символизма в этом они видят, что "бавовна" прогремела на следующий день после 70-летия диктатора владимира путина — как своеобразный подарок главному оккупанту.

"Телеграф" промониторил социальные сети и собрал наиболее яркие реакции на взрывы на Крымском мосту. Надеемся, что большинство из них обязательно поднимут вам настроение.

Для начала — немного официальной реакции украинских чиновников. Первым прокомментировал "отрицательное построение" переправы через Керченский залив советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что этот инцидент — лишь начало.

Весьма оригинальной реакцией отличился и секретарь СНБО Алексей Данилов. Он намекнул, что подобные взрывы действительно стали очаровательным подарком путину от всего украинского народа.

Не остался в стороне и глава "Монобанка" Олег Гороховский. В качестве презента клиентам финучреждения он анонсировал новый дизайн карточки, на котором запечатлен пожар на мосту.

Обойти стороной тему крымской "бавовны" не смог и главный украинский кулинар Евгений Клопотенко. Он весьма оригинально объяснил причину взрывов на одной из главных гордостей путинской режима.

Ну а дальше предлагаем вам подборку реакций, мемов и шуток, которые уже появились от различных пользователей сети. Можно не сомневаться, что эта коллекция лишь будет расти и пополняться в ближайшие часы.

К слову, главными героев мемов делают не только сам мост, но и многих украинских политиков.

Не обошлось и без смешных видео по теме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на взрывы на Крымском мосту отреагировали обычные россияне. Спойлер — много паники и ненависти в сторону украинцев.

Также мы показывали момент самой "бавовны" на переправе и объясняли, в чем ее главная странность.