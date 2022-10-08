Главная "артерия" оккупированного Крыма: как появился Керченский мост и где он находится (карта)

Теперь логистика российского агрессора, в том числе военная, будет значительно повреждена

Автомобильно-железнодорожный мост через Керченский пролив стал главной темой новостей субботы, 8 октября. После утренних взрывов и пожара на переправе многих заинтересовало, где же вообще находится это сооружение и как соединяет оккупированный полуостров с материковой россией.

"Телеграф" решил сделать небольшой экскурс по мосту, возведенному россиянами после аннексии Крыма, и рассказать, сколько же усилий было потрачено на его строительство. Стоит добавить, что в ожидании удара по Крымскому мосту украинцы жили долгие месяцы полномасштабной войны, хотя вероятность подобного развития событий не раз анонсировалась нашими чиновниками.

Где он находится?

Крымский (или же Керченский) мост является соединительной "ниткой" между Керченским и Таманским полуостровами. Его сооружали так, чтобы часть строения проходила через Тузлинскую косу и сам остров Тузла. Россияне проектировали переправу таким образом, чтобы она стала частью российской автомобильной дороги А-290 — между Керчью и Новороссийском.

Керченский мост на карте

Считается, что этот мост был самым длинным из всех ранее построенных россией, как государством. Его общая длина достигает 18,1 км. Он состоит из двух главных частей — автомобильной и железнодорожных полос. На данный момент любое движение по переправе перекрыто. Местным жителям обещают организовать паром, которым можно будет добраться до материковой россии.

В некоторых источниках россияне пишут о 19 км протяженности моста

Основные характеристики

Как уже упоминалось, 18-километровый мост является одним из самых длинных, сооруженных российским правительством за времена независимости федерации. Главный пролет достигает в ширину 227 метров. Общая высота конструкции — 80 метров, над водой мост возвышается лишь на 35.

В первое время после его открытия российский экономист Андрей Илларионов утверждал, что переправу специально построили так, чтобы свободное судоходство в Керченском заливе было максимально отягощено. Это связано с недостаточной высотой моста, которая ограничивает высоту тех кораблей, что могли бы продолжать ходить в Азовском море. Таким образом, уверял экономист, ФСБ спокойно могут контролировать наличие судов в этом морском регионе, не опасаясь никаких диверсий и дополнительных проблем.

Вид на Крымский мост до взрыва

Не менее красивое зрелище ждало украинцев утром 8 октября

Отметим, что возведение сухопутного сообщения между Крымом и россией обсуждалось еще до оккупации полуострова. Более того — в декабре 2013 года в Москве было подписано соглашение между российским правительством и Кабмином Украины (напоминаем, это времена правления Януковича!) о строительстве подобного транспортного перехода. Однако как только случилась Революция Достоинства, любые переговоры о подобном строительстве были прекращены.

Это не помешало россии "оттяпать" себе Крым с помощью незаконных "референдумов" и начать 19 февраля 2016 года возведение Крымского моста. Открытие состоялось через несколько лет — в мае 2018 года было запущено в пользование автомобильную часть переправы, а в декабре 2019-го — железнодорожную.

Начало строительства Крымского моста

На момент начала строительства мост обходился россии в около 4 млрд долларов. Вероятно, именно поэтому многие российские граждане так негодуют из-за взрыва на сооружении, перемежевывая подобную реакцию с паникой. При этом пропагандистским медиа уже спустили "методичку" насчет освещения данного инцидента.

Впрочем, украинцев это не особо волнует — они уже выдали огромную порцию шуток и мемов по поводу "бавовны" на Крымском мосту.