Украина получит ЗРК Aspide от Испании, будущие операторы комплекса закончат обучение уже в середине октября

До конца года ВСУ получат системы ПВО от Испании, а их операторы будут готовы еще раньше

14 октября первые 19 украинских военнослужащих, обученные пользоваться ЗРК Aspide, покинут территорию Испании и вернутся в Украину, а им на смену 1 ноября прибудет новая группа.

Об этом сообщает сайт министерства обороны Испании. Само обучение проходит на авиабазе в Сарагосе, которую посетила министр обороны страны Маргарет Роблес.

По словам министра, первоначально обучение должно было длиться 3 недели, но затем его продлили еще на одну, так что полный курс учебы завершится 14 октября.

"Змей" для авиации оккупантов

ЗРК Aspide или "Змей" — это разработка итальянской компании Selenia (сейчас это Alenia Aeronautica) начала 70-х годов на основе американской авиационной ракеты "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow.

Впоследствии эта разработка закупалась примерно 20 странами, в числе которых была и Испания, которая приобрела около 200 ракет и создала для них пусковую установку Spada, по которой иногда называют весь комплекс ЗРК Испании, чтобы не путать с итальянской версией, оставшейся Aspide.

Дальность 12 или 25 км – какие ракеты получит Украина

Возможности ЗРК Aspide сильно разнятся – изначально это был комплекс малой дальности, способный сбивать ракеты на дальности до 12 км и высоте 5-6 км, преимуществом был радар, способный засекать цели до 20 км и отслеживать сразу несколько самолетов.

Министр обороны Маргарет Роблес и украинские курсанты

В 90-х годах же Испания провела модернизацию части своих ЗРК, повысив их возможности по обнаружению целей до 40-60 км, дальность ракет до 25 км и высотность вероятно до 7-8 км.

Точно неизвестно, планирует ли Испания передать обычные или модернизированные ракеты Aspide, но решение об их передаче было принято еще в июне.