Очередной аналоговнет попал в руки ВСУ

На днях украинские воины сообщили о захвате "редкого зверя" — бронеавтомобиля АМН-590951, который теперь будет служить в ВСУ. Особенностью данного образца техники является то, что их число в ВС рф составляет не более 10, поскольку впервые их представили на выставке "Армия-2022" в августе. То есть захват всего 1 авто означает, что ВСУ "затрофеили" 10% данного вида бронетехники.

Очередной "аналоговнет"

По сути, АМН-590951 является лишь модернизацией бронеавтомобиля "ВПК-Урал", производимого рф уже не первый год, в том числе на экспорт.

Как видно из названия, бронеавтомобиль создан на базе шасси грузовика Урал-53099, рассчитан на 12 человек и имеет 3 класс защиты, то есть может защитить от стрелкового оружия калибра 7,62 мм и мелких осколков, а также взрывов под днищем до 8 кг тротила.

Общий вес авто составляет 14 500 килограммов, оно может разгоняться на шоссе до 100 км/ч и проехать на одной заправке до 1000 км.

Обычный ВПК-Урал уже используется оккупантами в Украине

Как заявляли производители, представляя АМН-590951 в августе, авто было усилено в плане защиты за счет отказа от рамы Урала, что позволило освободившийся вес пустить на улучшение защиты, прежде всего двигателя. Также пришлось пожертвовать размерами десантного отделения, так что теперь в авто поместится 9 человек, а не 12 как прежде.

Последней модернизацией стала установка крупнокалиберного пулемета "Корд" калибром 12,7 мм.

В целом как и прежде АМН-590951 весит 14 500 кг, но при большей защите, что весьма пригодится бойцам ВСУ, которые займут место бросившего его экипажа оккупантов.

Ранее в Украине был замечен также редкий, не более 25 единиц, бронеавтомобиль "Ахмат" для кадыровцев, благополучно уничтоженный ВСУ.