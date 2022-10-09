Россияне усиленно атакуют на двух направлениях: актуальные карты боев в Украине

Украинские военные продолжают рушить логистику оккупантов

Война не останавливается — украинские военные держат оборону и пытаются продвигаться в Харьковской и Луганской областях. В Донецкой отбивают систематические атаки россиян возле Бахмута, Авдеевки. Эти направления — наиболее напряженные в последние дни.

Как сказано в отчете Института изучения войны, враг готовится на севере Херсонской области к обороне. Россияне все чаще обстреливают ракетами города на юге страны и используют против Украины иранские дроны.

Силы ПВО Украины продолжают сбивать их. На оккупированных территориях россияне уже занимают под военные цели даже детские больницы.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Россияне заявляют, что украинское контрнаступление в сторону Сватово на Луганщине продолжается, но Генштаб Украины никак это не комментировал. Враг продолжает обстреливать как недавно освобожденные, так и более тыловые населенные пункты Харьковщины. Важной линией остается трасса Сватово-Кременная, россияне все еще полностью ее контролируют. Они также утверждают, что не дали украинским военным форсировать реку Жеребец.

Контрнаступление ВСУ на востоке

В Донецкой области продолжаются атаки оккупантов в районе Бахмута, Майорска, Авдеевки, Новомихайловки. Согласно данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском и Авдеевском направлении — напряженные бои, за сутки отбили более 30 атак врага. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Терны (Лиманский район), Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опытное, Невельское и Победа. Атаки отражаются, но россияне заявляют об успехах — за два месяца якобы захватили два села. "Телеграф" уже сообщал, что продвижение в Донецкой области, даже незначительное, важно для политических кругов россии, поддерживающих войну. Украинские военные продолжают нарушать логистику оккупантов — повредили цистерны с топливом и, вероятно, боеприпасы в тылу российских войск.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские военные продолжаю готовиться к обороне и пытаются замедлить украинских военных. Они создают дополнительные рубежи в Бериславском и Новокаховском районе. Бои продолжаются к северу и северо-западу от Херсона и к северо-востоку от Берислава. Враг пытается атаковать в районе уже освобожденных населенных пунктов.

Украинские военные продолжают поддерживать уничтожение логистики оккупантов, нацелившись в последние дни не только на транспорт, но и на ПВО и хранилища ГСМ. Российский враг продолжает атаковать города на юге — под обстрелами и ударами "шахидов" Одесса, Николаев, Очаков, Запорожье. Ночной удар по областному центру Запорожской области унес 17 жизней.

Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал про освобождение еще одного населенного пункта в Херсонской области — под контроль Украины перешла Шевченковка. Село находится неподалеку от берега Днепра. Основная переправа для российских войск через водную преграду находится в Новой Каховке — город является "воротами" к деоккупации юга Украины, считают в эстонской разведки. ВСУ также подобрались к таким "воротам" на востоке страны.