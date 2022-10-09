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Россияне усиленно атакуют на двух направлениях: актуальные карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Учения ВСУ Новость обновлена 09 октября 2022, 07:12
Учения ВСУ

Украинские военные продолжают рушить логистику оккупантов

Война не останавливается — украинские военные держат оборону и пытаются продвигаться в Харьковской и Луганской областях. В Донецкой отбивают систематические атаки россиян возле Бахмута, Авдеевки. Эти направления — наиболее напряженные в последние дни.

Как сказано в отчете Института изучения войны, враг готовится на севере Херсонской области к обороне. Россияне все чаще обстреливают ракетами города на юге страны и используют против Украины иранские дроны.

Силы ПВО Украины продолжают сбивать их. На оккупированных территориях россияне уже занимают под военные цели даже детские больницы.

Карта боевых действий в Украине 9.10
Карта боев в Украине

Восток Украины

Россияне заявляют, что украинское контрнаступление в сторону Сватово на Луганщине продолжается, но Генштаб Украины никак это не комментировал. Враг продолжает обстреливать как недавно освобожденные, так и более тыловые населенные пункты Харьковщины. Важной линией остается трасса Сватово-Кременная, россияне все еще полностью ее контролируют. Они также утверждают, что не дали украинским военным форсировать реку Жеребец.

Карта боевых действий Сватово Кременная 9.10
Контрнаступление ВСУ на востоке

В Донецкой области продолжаются атаки оккупантов в районе Бахмута, Майорска, Авдеевки, Новомихайловки. Согласно данным Генштаба ВСУ, на Бахмутском и Авдеевском направлении — напряженные бои, за сутки отбили более 30 атак врага. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Терны (Лиманский район), Соледар, Бахмутское, Бахмут, Иванград, Первомайск, Опытное, Невельское и Победа. Атаки отражаются, но россияне заявляют об успехах — за два месяца якобы захватили два села. "Телеграф" уже сообщал, что продвижение в Донецкой области, даже незначительное, важно для политических кругов россии, поддерживающих войну. Украинские военные продолжают нарушать логистику оккупантов — повредили цистерны с топливом и, вероятно, боеприпасы в тылу российских войск.

Карта боевых действий в Донецкой области
Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Российские военные продолжаю готовиться к обороне и пытаются замедлить украинских военных. Они создают дополнительные рубежи в Бериславском и Новокаховском районе. Бои продолжаются к северу и северо-западу от Херсона и к северо-востоку от Берислава. Враг пытается атаковать в районе уже освобожденных населенных пунктов.

Украинские военные продолжают поддерживать уничтожение логистики оккупантов, нацелившись в последние дни не только на транспорт, но и на ПВО и хранилища ГСМ. Российский враг продолжает атаковать города на юге — под обстрелами и ударами "шахидов" Одесса, Николаев, Очаков, Запорожье. Ночной удар по областному центру Запорожской области унес 17 жизней.

Карта боевых действий на юге Украины
Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал про освобождение еще одного населенного пункта в Херсонской области — под контроль Украины перешла Шевченковка. Село находится неподалеку от берега Днепра. Основная переправа для российских войск через водную преграду находится в Новой Каховке — город является "воротами" к деоккупации юга Украины, считают в эстонской разведки. ВСУ также подобрались к таким "воротам" на востоке страны.

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