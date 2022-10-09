Быстрое окончание войны возможно: эксперт озвучил оптимистический сценарий

Новая российская власть скорее всего не захочет продолжать войну

Российский диктатор владимир путин никогда не признает поражения и будет упираться до последнего, однако в таком случае его может поджидать дворцовый переворот.

Как рассказал "УНИАН" известный военный эксперт Олег Жданов, из-за плохого содержания новых мобилизированных, они вскоре могут начать бунтовать. Кроме того, когда в россию хлынут трупы убитых из первой волны, следующая откажется ехать умирать в Украину.

По его словам, в таком случае ситуация может перейти в состояние бунта, которые вполне могут завершиться дворцовым переворотом, после чего последует очень быстрое завершение войны.

"Новая элита рф захочет переговоров с Западом. Условием для переговоров станет вывод российских войск с территории Украины", — сказал он.

Впрочем, Жданов отметил, что есть и другой вариант, при котором Украина возвращает свои территории силой, а затем переходит в состояние длительных артиллерийских дуэлей на границе.

Стоит отметить, что в эфире единого марафона новостей советник главы Офиса президента Михаил Подоляк тоже высказал мнение, что напряжение внутри правящих элит россии растет и вскоре может произойти "криминальная революция".

По его словам, российские военные находятся в очень сложной ситуации из-за ФСБ, поскольку именно это ведомство дало ложную информацию об Украине накануне вторжения. Тем временем ФСБ пытается спихнуть ответственность за неудачи на генералитет.

"В россии сейчас может произойти криминальная революция. Но не классического криминалитета, а военного, зарабатывавшего на поставках оружия, спецоперациях в Сирии, Центральной Африке. Эти люди могут получить контроль над Кремлем, и тогда для жизни путина может быть определенная угроза", — сказал он и добавил, что происходящее в Крыму указывает на то, что страна входит в этап тяжелого конфликта и многие из российских чиновников из него не выйдут.

Как сообщалось ранее, накануне Подоляк выразил мнение, что взрыв на Крымском мосту на самом деле является следствием разборок между ФСБ и Минобороны рф.

В ГУР МОУ после этого сообщали, что в Москве силовики провели ряд задержаний военных, а воинские части вокруг российской столицы были приведены в состояние повышенной боеготовности.