Новый удар по Запорожью и рост угрозы с моря: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Утро понедельника, 10 октября, снова стало беспокойным для украинцев, — в очередной раз страдает Запорожье, также агрессор усиливает свои угрозы.

"Телеграф" собрал самые главные новости вечера и ночи, которые вы могли пропустить.

Ночные обстрелы

Около полуночи взрывы раздавались в Днепре, работала ПВО. Позже взрывы слышали в Никополе и Николаеве.

Также оккупанты снова ударили ночью по жилым домам Запорожья, одна многоэтажка снова частично разрушена, есть пострадавшие.

Последствия удара по Запорожью 10.10.2022

Переговоры с россией

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о подготовке переговоров россии с четырьмя странами — США, Британией, Францией и Германией. О каких именно переговорах шла речь, турецкий лидер не уточнил.

Прес-ссекретарь президента рф дмитрий песков заявил, что в кремле никаких предложений по переговорам не получали.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что единственные переговоры, способные приблизить мир, — это переговоры об увеличении помощи Украине.

Угроза с моря выросла

Враг увеличил число ракетоносителей в Черном море, и у него теперь наготове 40 ракет типа "Калибр", сообщает оперативное командование "Юг".

КНДР продолжает нагнетать

Серия ракетных испытаний Северной Кореи была имитацией обстрела Южной Кореи тактическим ядерным оружием, заявили в государственном информационном агентстве КНДР.

С 25 сентября Северная Корея совершила семь пусков ракет с имитацией ядерных боеголовок, и "это было сделано для того, чтобы донести послание о сдерживании войны".

Испытания имитировали прицеливание на объекты военного управления, нанесение ударов по главным портам и нейтрализацию аэропортов на юге страны.

Беларусь снова жалуется на Украину

Украинская сторона увеличивает прикрытие государственной границы с Беларусью, отчего тамошние пограничники "испытывают давление".

"Сегодня практически все пограничные мосты взорваны — и автомобильные, и железнодорожные, — пограничные дороги полностью заминированы вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах. Украинцы целятся в пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка. Чувствуем на себе давление", — говорит председатель Госпогранкомитета республики Анатолий Лаппо.

Оперативно следить за событиями дня с фронта также можете с помощью нашей онлайн-трансляции — Война — день 229: оккупанты усиливают обстрел мирных городов и снова разыгрывают карту Беларуси.