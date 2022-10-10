Ракетный удар по Украине: "Укрзализныця" сообщила о последствиях

Возможны задержки поездов западного направления

В результате ракетного удара россии по Украине повреждена контактная сеть железной дороги. Об этом "Укрзализныця" сообщает в своем телеграмм-канале:

"Укрзализныця предупреждает о возможности задержки поездов западного направления в связи с повреждением контактной сети. Резервные тепловозы уже готовятся обеспечить непрерывное движение".

Также сообщается о повреждении столичного вокзала.

"Взрывной волной повреждены окна здания центрального вокзала в Киеве, однако вокзал работает, высадка и посадка на поезда проводится через западный и восточный подземные переходы, выполняющие роль укрытия", — говорится в сообщении.

В госкомпании резюмировали: "Включаем железные нервы и продолжаем движение".