У россии две мишени: Зеленский записал видеообращение из центра Киева

Президент записал видеообращение на улице еще до конца воздушной тревоги

У жестоких ракетных обстрелов россии, от которых пострадали многие области Украины 10 октября, есть ровно две цели.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в видеообращении, записанным прямо рядом с его офисом в центре Киева во время воздушной тревоги.

По его словам, агрессор прежде всего бьет по объектам энергетической инфраструктуры, — в частности, так случилось в Киевской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Сумской, Житомирской, Кировоградской областях, в Виннице, Днепре, Львове, Запорожье, и на юге страны.

"Имеем дело с террористами. Они стремятся к панике и хаосу, хотят уничтожить нашу энергосистему. Они безнадежны", — подчеркнул Зеленский.

Вторая цель врага, по его словам, это мирные люди. Так, оккупанты специально выбрали такие месте и такое время для удара (утро понедельника, когда мирное население шло на работу), чтобы нанести больший урон.

Также украинский президент призвал в течение дня находиться в укрытиях и соблюдать все правила безопасности.

Стоит заметить, что ракетные обстрелы рф начались около 8 утра 10 октября, и длятся уже несколько часов.

Как сообщал "Телеграф", уже известно про первые жертвы обстрелов среди мирных украинцев 10 октября.