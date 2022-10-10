"Позорные неудачники": Ермак эмоционально высказался о россиянах и их ракетных ударах

На каждый удар Украиной будет дан жесткий ответ

Глава Офиса президента Андрей Ермак эмоционально отреагировал на массированный ракетный обстрел Украины. В своем телеграмм-канале он назвал россиян неудачниками.

"Русские — позорные неудачники. Вы думали нас испугать? Думали, что украинцы боятся террора от неадекватных бункерных трусов? Вы думаете, что мы будем останавливаться? Нет, на каждый удар будет жесткий ответ. Вы ответите за каждую смерть и страдание. И не только вы. Будут отвечать целые поколения россиян", — написал он.

Украина продолжает идти вперед. "Мы будем и дальше уничтожать каждого, кто придет в Украину с оружием", — подчеркнул глава ОП.

Он добавил, что ракетные удары врага делают нас еще злее.

"Эти удары лишь ускорят наше движение вперед. Мы не боимся. Мы становимся только злее", — резюмировал Ермак.

Отметим, ранее сегодня президент Владимир Зеленский записал видеообращение из центра Киева, подвергшегося массированному ракетному удару.