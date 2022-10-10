Красный Крест покидает Украину? Что известно, и собираются ли ехать иностранные посольства

Не только Красный Крест не будет работать в Украине

В понедельник, 10 октября, большинство территорий Украины подверглись массированным ракетным обстрелам, которые повлекли за собой разрушение не только критической инфраструктуры, но и жилых зданий. В связи с этим благотворительная организация Красный Крест приостанавливает работу в Украине по соображениям безопасности на неопределенное время.

Об этом сообщило информационное издание "Reuters" со ссылкой на заявление сотрудника организации. Они отметили, что Норвежский совет по делам беженцев также приостановил свою деятельность по оказанию помощи на территории Украины, пока не будет безопасно ее восстанавливать.

"Из соображений безопасности наши команды сегодня приостановили работу", — написал представитель в ответе по электронной почте изданию.

Однако некоторые источники отмечают, что эта информация не соответствует действительности. В частности, издание "informator.ua" пишет, что организация продолжает работу, несмотря на тяжелую ситуацию в Украине.

"Мы сможем прекратить работу только тогда, когда закончится вооруженный конфликт. Так что эта информация не соответствует действительности", — заявил представитель "Красного Креста", пишет издание.

Кроме того, посольства стран западных партнеров Украины не планируют эвакуироваться из Киева из-за массированных ударов россиян по городам страны. Об этом рассказали для "РБК-Украины" двое собеседников в дипломатических кругах, представляющих две крупнейшие западные страны. К примеру, посольство Соединенных Штатов остается в Киеве.

"Посольство открыто и мы продолжаем работать. Мы здесь для поддержки Украины", — подчеркнул спикер посольства США Люк Мэйнзен.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Украине ракетными ударами повреждены 11 объектов критической инфраструктуры. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в настоящее время электро- и водоснабжение возобновляются.