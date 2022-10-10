"Будет "бавовна": Притула и Стерненко открыли сбор на месть россиянам за массированный обстрел украинских городов

Украинцы активно донатят на отечественные дроны-камикадзе

После массированного ракетного удара, нанесенного по Украине в понедельник, 10 октября, волонтер и шоумен Сергей Притула вместе с активистом Сергеем Стерненко объявили сбор средств на дроны-камикадзе, с помощью которых будут уничтожать оккупантов. Всего за несколько часов им удалось собрать 75 миллионов гривен, и сбор продолжается. Средства будут направлены на "месть" россиянам за массированный обстрел украинских городов.

"Мы планировали с Сергеем Стерненко начать этот сбор 12 октября, но бункерный выродок внес свои коррективы. Начинаем уже. Собираем на украинские дроны-камикадзе RAM II UAV. Будет "бавовна". Будет больно", – говорится в сообщении Притулы в инстаграме.

В своих социальных сетях волонтеры закрепили реквизиты:

Монобанка 5375411200871908

5375411200871908 IBAN: UA173052990000026008046715893

Уже в первый час они сообщили , что на карте собралось 10 млн грн, позже сумма начала увеличиваться в геометрической прогрессии.