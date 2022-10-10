"Будет "бавовна": Притула и Стерненко открыли сбор на месть россиянам за массированный обстрел украинских городов
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Украинцы активно донатят на отечественные дроны-камикадзе
После массированного ракетного удара, нанесенного по Украине в понедельник, 10 октября, волонтер и шоумен Сергей Притула вместе с активистом Сергеем Стерненко объявили сбор средств на дроны-камикадзе, с помощью которых будут уничтожать оккупантов. Всего за несколько часов им удалось собрать 75 миллионов гривен, и сбор продолжается. Средства будут направлены на "месть" россиянам за массированный обстрел украинских городов.
"Мы планировали с Сергеем Стерненко начать этот сбор 12 октября, но бункерный выродок внес свои коррективы. Начинаем уже. Собираем на украинские дроны-камикадзе RAM II UAV. Будет "бавовна". Будет больно", – говорится в сообщении Притулы в инстаграме.
В своих социальных сетях волонтеры закрепили реквизиты:
- Монобанка 5375411200871908
- IBAN: UA173052990000026008046715893
Уже в первый час они сообщили, что на карте собралось 10 млн грн, позже сумма начала увеличиваться в геометрической прогрессии.
Как ранее сообщил Валерий Залужный, 10 октября россияне выпустили по территории Украины 75 ракет, 41 из них сбиты силами ПВО. В результате ударов по Киеву получили повреждения учебные заведения и несколько объектов культурного наследия. В Киевской городской военной администрации сообщают также о погибших и раненых.